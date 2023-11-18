На литовском рынке труда белорусы обогнали даже украинцев 1 18.11.2023, 16:09

В Литве все больше работников из Беларуси.

За девять месяцев 2023 года в компаниях Литвы начали работать почти 62 тысячи иностранцев. По данным Службы занятости, на которые ссылается Delfi, это больше, чем за весь 2022 год, когда всего было трудоустроено 61 тысяча 400 иностранцев.

Наибольшее количество трудоустроенных прибыло из Беларуси (18 тысяч 400) и Украины (15 тысяч 900). На третьем месте Узбекистан — 3600 работников.

Если в прошлом году большое количество разрешений было выдано компьютерным инженерам, то в этом преобладают люди рабочих специальностей. Первые позиции по трудоустройству занимают дальнобойщики – среди них 22 тысячи 100 граждан иных стран, это 36% всех работающих иммигрантов. ТАкже в этом году литовский рынок труда пополнили 946 сварщиков, 781 бетонщик, 574 газо- и электросварщика, 569 водителей грузовиков, 558 уборщиков, 501 электрик, 410 штукатуров, 408 поваров и 399 неквалифицированных работников растениеводческих хозяйств.

По количеству полученных разрешений на работу граждане Беларуси тоже в лидерах. На их долю приходится 35% от всех документов для работы. Дальше в статистике — граждане Узбекистана (13%), Бангладеш (10%) и Украины (9%).

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