А что у нас там в холодильнике?5
- Тикки А. Шельен
- 19.11.2023, 10:46
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В самом большом морозильнике, по ходу, покоится ОН.
А что у нас там в холодильнике?
засохшего сыра брусок,
бутылка кефира открытая,
сметана и клюквенный сок,
Остатки салата вчерашнего,
кастрюля с каким-то супцом,
котлетка в томате, домашняя,
и банка с одним огурцом.
А что у нас там в холодильнике?
Закатанный с лета компот,
грибочки и лечо не трогаем, -
еще впереди Новый год.
Горошек, что был по промоции,
тарелка ничьих макарон.
А в самом большом морозильнике
по ходу покоится ОН.
Лежит себе, стылый, мороженый,
уже не один даже день,
Как будто от стаи отбившийся,
забытый помятый пельмень,
С подвернутой длинной брючиною,
химозного мяса кусок.
Ну, в общем-то, тоже бессмертие,
покуда не вырублен ток.
Тикки А. Шельен, t.me