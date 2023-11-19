А что у нас там в холодильнике? 5 Тикки А. Шельен

19.11.2023, 10:46

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В самом большом морозильнике, по ходу, покоится ОН.

А что у нас там в холодильнике?

засохшего сыра брусок,

бутылка кефира открытая,

сметана и клюквенный сок,

Остатки салата вчерашнего,

кастрюля с каким-то супцом,

котлетка в томате, домашняя,

и банка с одним огурцом.

А что у нас там в холодильнике?

Закатанный с лета компот,

грибочки и лечо не трогаем, -

еще впереди Новый год.

Горошек, что был по промоции,

тарелка ничьих макарон.

А в самом большом морозильнике

по ходу покоится ОН.

Лежит себе, стылый, мороженый,

уже не один даже день,

Как будто от стаи отбившийся,

забытый помятый пельмень,

С подвернутой длинной брючиною,

химозного мяса кусок.

Ну, в общем-то, тоже бессмертие,

покуда не вырублен ток.

Тикки А. Шельен, t.me

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