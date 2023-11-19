Эпичную реакцию жителя Москвы на атаку дронов показали на видео

Эпичную реакцию жителя Москвы на атаку дронов показали на видео4
- 19.11.2023, 10:55
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Один из беспилотников едва не упал ему на голову.
В ночь на 19 ноября Москву атаковали беспилотники неизвестного типа.
Житель Богородского района Москвы отметился эпичной реакцией, когда один из сбитых дронов едва не свалился ему «на голову».
Ролики о ночной атаке публикуют в сети российские телеграм-каналы. Отмечается, что дрон сбили на Горьковском шоссе.
«Еду... Беспилотник взорвался, вон, он упал... Вон, осколки беспилотника валяются, горят», - прокомментировал россиянин.