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Эпичную реакцию жителя Москвы на атаку дронов показали на видео

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  • 19.11.2023, 10:55
  • 4,280
Эпичную реакцию жителя Москвы на атаку дронов показали на видео

Один из беспилотников едва не упал ему на голову.

В ночь на 19 ноября Москву атаковали беспилотники неизвестного типа.

Житель Богородского района Москвы отметился эпичной реакцией, когда один из сбитых дронов едва не свалился ему «на голову».

Ролики о ночной атаке публикуют в сети российские телеграм-каналы. Отмечается, что дрон сбили на Горьковском шоссе.

«Еду... Беспилотник взорвался, вон, он упал... Вон, осколки беспилотника валяются, горят», - прокомментировал россиянин.

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