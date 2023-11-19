Как выглядят бюджетные однушки с ремонтом в новых домах

Как выглядят бюджетные однушки с ремонтом в новых домах3
- 19.11.2023, 18:52
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До 64 тысяч долларов.
В подборке — полноценные однушки с изолированной кухней, не студии. Метр выходит около среднего по рынку, а стоимость стартует от 52 900 долларов. Смотрим, сколько стоят и как выглядят однокомнатные квартиры в домах от 2010 года постройки, пишет Realt.by.
2-й Холмогорский переулок, 2
Однушка в Дражне на втором этаже десятиэтажного панельного дома 2011 года постройки.
Общая площадь квартиры — 41 «квадрат», жилая — 17. Кухня занимает 9 «квадратов». В кухне из техники есть газовая плита, микроволновка, вытяжка, духовой шкаф и холодильник.
В жилой комнате на полу лежит ламинат. Стоит диван, есть детская кровать и небольшое рабочее место для ребенка. Также в этой комнате есть выход на утепленную лоджию, которая оборудована под кабинет.
Санузел раздельный, установлена ванна. Есть стиральная машина.
Стоимость квартиры — 52 900 (1300 долларов за «квадрат»).
Игнатовского, 14
Квартира в Домбровке на девятом этаже панельной девятиэтажки 2010 года постройки.
В квартире 40 «квадратов» общей площади, 18 — жилые. Кухня — 9 «квадратов». В кухне из техники есть варочная панель, духовой шкаф, холодильник и вытяжка.
В жилой комнате на полу лежит ламинат. Это гостиная, но здесь стоит и двуспальная кровать. Есть выход на застекленную лоджию.
Санузел раздельный. Установлена ванна, есть стиральная машина.
Стоимость квартиры — 56 900 долларов (1423 доллара за «квадрат»).
Одесская, 20Б
Однокомнатная квартира в районе метро «Автозаводская». 17-этаж 19-этажной панельки 2011 года.
Общая площадь — 45 «квадратов», жилая — 18, кухня — 9. В кухне есть выход на застекленный балкон.
В жилой комнате стоит двуспальная кровать и детская кроватка. Спальная зона формально отделена стеллажом. В комнате панорамные окна.
Санузел в квартире раздельный. Установлена ванна. Есть стиральная машина.
Стоимость квартиры — 54 500 долларов (1322 доллара за «квадрат»).
Скорины, 39А
Однушка в айти-городке располагается на 18 этаже панельного дома 2014 года постройки.
Общая площадь — 42 «квадрата», жилая — 18, кухня — 9. Вариант для тех, кто хотел бы заехать со своей мебелью. В квартире сделан ремонт, есть кухня и большой шкаф-купе у входа. Комната пустая.
В кухне есть выход на застекленную лоджию. Санузел раздельный.
Стоимость квартиры — 60 800 долларов (1434 доллара за «квадрат»).
Гвишиани, 4
Однушка находится за Уручьем на третьем этаже 19-этажной панельки 2017 года.
В квартире 45 «квадратов» общей площади, 18 — жилой. Кухня — 9 «квадратов». В кухне есть выход на застекленную лоджию. Из техники — духовой шкаф, варочная панель, холодильник.
Вот так выглядит жилая комната.
Санузел раздельный. Есть стиральная машина, установлена ванна.
Стоимость квартиры — 64 900 долларов (1 436 долларов за «квадрат»).