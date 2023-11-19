Как выглядят бюджетные однушки с ремонтом в новых домах 3 19.11.2023, 18:52

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До 64 тысяч долларов.

В подборке — полноценные однушки с изолированной кухней, не студии. Метр выходит около среднего по рынку, а стоимость стартует от 52 900 долларов. Смотрим, сколько стоят и как выглядят однокомнатные квартиры в домах от 2010 года постройки, пишет Realt.by.

2-й Холмогорский переулок, 2

Однушка в Дражне на втором этаже десятиэтажного панельного дома 2011 года постройки.

Общая площадь квартиры — 41 «квадрат», жилая — 17. Кухня занимает 9 «квадратов». В кухне из техники есть газовая плита, микроволновка, вытяжка, духовой шкаф и холодильник.

В жилой комнате на полу лежит ламинат. Стоит диван, есть детская кровать и небольшое рабочее место для ребенка. Также в этой комнате есть выход на утепленную лоджию, которая оборудована под кабинет.

Санузел раздельный, установлена ванна. Есть стиральная машина.

Стоимость квартиры — 52 900 (1300 долларов за «квадрат»).

Игнатовского, 14

Квартира в Домбровке на девятом этаже панельной девятиэтажки 2010 года постройки.

В квартире 40 «квадратов» общей площади, 18 — жилые. Кухня — 9 «квадратов». В кухне из техники есть варочная панель, духовой шкаф, холодильник и вытяжка.

В жилой комнате на полу лежит ламинат. Это гостиная, но здесь стоит и двуспальная кровать. Есть выход на застекленную лоджию.

Санузел раздельный. Установлена ванна, есть стиральная машина.

Стоимость квартиры — 56 900 долларов (1423 доллара за «квадрат»).

Одесская, 20Б

Однокомнатная квартира в районе метро «Автозаводская». 17-этаж 19-этажной панельки 2011 года.

Общая площадь — 45 «квадратов», жилая — 18, кухня — 9. В кухне есть выход на застекленный балкон.

В жилой комнате стоит двуспальная кровать и детская кроватка. Спальная зона формально отделена стеллажом. В комнате панорамные окна.

Санузел в квартире раздельный. Установлена ванна. Есть стиральная машина.

Стоимость квартиры — 54 500 долларов (1322 доллара за «квадрат»).

Скорины, 39А

Однушка в айти-городке располагается на 18 этаже панельного дома 2014 года постройки.

Общая площадь — 42 «квадрата», жилая — 18, кухня — 9. Вариант для тех, кто хотел бы заехать со своей мебелью. В квартире сделан ремонт, есть кухня и большой шкаф-купе у входа. Комната пустая.

В кухне есть выход на застекленную лоджию. Санузел раздельный.

Стоимость квартиры — 60 800 долларов (1434 доллара за «квадрат»).

Гвишиани, 4

Однушка находится за Уручьем на третьем этаже 19-этажной панельки 2017 года.

В квартире 45 «квадратов» общей площади, 18 — жилой. Кухня — 9 «квадратов». В кухне есть выход на застекленную лоджию. Из техники — духовой шкаф, варочная панель, холодильник.

Вот так выглядит жилая комната.

Санузел раздельный. Есть стиральная машина, установлена ванна.

Стоимость квартиры — 64 900 долларов (1 436 долларов за «квадрат»).

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