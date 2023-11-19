Много ли оружия на руках у белорусов? 19.11.2023, 23:05

Названа цифра.

Председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич в эфире программы «Наше время» рассказал, что на руках у нашего населения находится около 100 000 единиц охотничьего оружия.

«Плотность невысокая. Милитаризация нашего гражданского населения находится на среднеевропейском уровне — конечно, ниже, чем в таких странах, как Германия, Италия, Испания или даже Россия. У нас в стране (я поездил по миру, был в командировках и в свое время интересовался всегда условиями хранения, безопасностью и всем, что связано с оружием), могу сказать, исчерпывающий перечень законов и норм, которые позволяют нас обезопасить настолько, насколько это возможно в сегодняшних условиях. Я под этим подразумеваю то, что эксцесс исполнителя никто исключить не сможет, но он сведен к минимуму. Это и правила, и порядок хранения, и проверки органами внутренних дел этого хранения, жесткие условия при их нарушении, и санкции, которые следуют за нарушением», — отметил Шуневич.

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