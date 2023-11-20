«Россияне, внимание, вопрос!»

Ян Валетов

Зачем вам Запорожье, Херсон, Крым, Донецк, Луганск?

Украинский писатель, один из создателей «Брейн-ринга» Ян Валетов пишет о том, как Россия тратит сотни тысяч жизней и миллиарды долларов не на строительство лучшей жизни в своей стране, а на разрушение нормальной жизни в других странах:

— Сразу говорю — вопросы риторические. Они не столько нуждаются в ответах, сколько в том, чтобы их поставили и подумали, а почему их вообще приходится ставить?

Я в свое время немало поездил по России. Начиная с конца 70-х годов прошлого века и до 2014 года — в последний раз я был в России в день аннексии Крыма. Думаю, что больше побывать не доведется, и не скажу, чтобы я по этому поводу испытывал сильную тоску и огорчение.

Однако как человек, побывавший в разных местах Российской Федерации — от столиц до невообразимых еб**ей, — хочу высказать мысль, вернее, вопрос, на который не имею логического ответа. Нелогический у меня есть и, боюсь, что он правильный.

Россия велика. Она ОЧЕНЬ велика, трудно даже представить насколько. Семь часов полета на реактивном лайнере — и не одного огонька внизу. Ни одного. Тысячи километров хороших дорог. Десятки тысяч плохих дорог. Сотни тысяч километров дорог, которых нет. Вообще нет. И никогда не было. Зимой это зимние, а летом... А куда ездить летом? И осенью. И весной.

Мне, жителю огромной (по европейским меркам) страны было сложно привыкнуть к тому, что мои 1500 км в Востока на Запад — это ни о чем. Это чуть больше или чуть меньше, чем между областными центрами в стране вечнозеленых помидоров.

И насколько Россия велика, настолько же и не ухожена, заброшена и грязна. Я не сказал «некрасива», я сказал именно то, что сказал. Я там был. Я знаю. Я видел эту грязь, неухоженность, беспросветность, пьянство, отсутствие элементарных удобств и даже примитивной инфраструктуры.

Я видел, как чудовищно не устроена жизнь простых граждан. Поверьте, что трудно даже представить себе пропасть между синекурой в особняке на Николиной горе и бесконечным п*здецом на хуторе в Астраханской области. Я даже не беру в сравнение тот п*здец-п*здец, в котором живут люди на Севере, в Сибирских деревушках или в поселениях на Дальнем Востоке.

Это даже не пропасть, от Земли до Альфа Центавра проще дотянуться, чем с Рублевки до деревни Большие Пердуны, затерявшейся на болотах Туруханского края.

Если вы думаете, что в российском Нечерноземье рай и благорастворение, то вы наивны до идиотизма. В России есть места, где определенная прослойка людей живет близко к западному стандарту, а иногда и выше этого стандарта. Но, в основном и целом абсолютное большинство граждан одной из самых ресурсных стран мира живет в условиях, которые могут испугать жителя депрессивного закарпатского села.

Я все понимаю про рискованное земледелие, климат, почвы, болота, тайгу и отсутствие простой логистики. Но при вложении в собственные бесконечные территории собственных бесконечных миллиардов долларов из этой страны можно было бы сделать витрину.

Ну, ок... пусть не витрину! Но превратить депрессивные, заср*нные, неухоженные территории в пригодные для жизни пространства. Огромные пространства! Пространства, на которых в относительной комфортности, сытости, благополучии могли бы проживать миллионы российских граждан.

Не спиваться от безнадеги, не гнить по тюрьмам, не превращаться в бездумную протоплазму от бессмысленности и безвыходности жизни на обочине цивилизации, а жить — учиться, работать, строить, рожать здоровых детей.

Миллиарды нефтедолларов превратили Дубай из места, где от тоски дохли верблюды, в финансовую столицу и город мечты.

Миллиарды нефтедолларов никак не сказались на жизни сел в Тюменской области или возле Уренгоя. Алмазы не превратили в рай Якутию. Золото не построило Дубай на Дальнем Востоке.

В стране, где самый главный источник дохода — пизд*нг государственных денег, не нашли возможности сделать приемлемой жизнь граждан.

Зато нашли возможность испоганить жизнь соседней стране.

Внимание, вопрос!

Зачем вам Запорожье, Херсон, Крым, Донецк, Луганск, россияне? Зачем вам чужие территории? Чужие города? Чтобы сделать из них то, что вы не смогли сделать с собственными городами? Сделать их лучше? Или превратить Запорожье в Челябинск?

Зачем вы пришли в Украину? Вам нечего было делать в своей бесконечной, как ваша агрессивность и жадность, стране? Вам нечего менять у себя? Нечего строить? Нечего осваивать? Ваши люди живут настолько хорошо, что вы решили поделиться благополучием, интеллектом, здоровьем и преобразовать украинские города и села по вашему примеру?

Зачем вы здесь? Что у вас настолько хорошо, что вы решили сунуть свое прогрессивное рыло еще и в наш огород?

Вы можете мне не верить, но на те деньги, что ваши гениальные правители сжигают в войне за то, чтобы испортить еще и чужую жизнь, вы могли бы построить не один Дубай. И не два. И не три. Но вам не нужен Дубай вместо Хабаровска и Дюссельдорф на месте Омска. Вам нужно, чтобы на месте Токмака была пустыня, чтобы вместо купеческого сытого Бахмута лежали развалины Артемовска.

Так? Вы же пришли за этим? Не улучшить свое, а насрать в чужое? Сделать так, чтобы не только у вас было страшно и бессмысленно жить?

Можете не отвечать... Не стоит. В принципе, все совершенно понятно и без ответов.

Вы тратите сотни тысяч жизней и миллиарды долларов не на строительство лучшей жизни в своей стране, а на разрушение нормальной жизни в других странах. Как делали всегда. Подгребая лучшее, до чего могли дотянуться, и превращая это лучшее в привычное унылое говно: разграбленное, сломанное, гниющее и никому не нужное. Особенно вам самим.

Надеюсь, что в этот раз у вас ничего не выйдет, зубки вам выбьют, коготки обрежут, клоаку прикроют...

Но вопросы остаются.

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