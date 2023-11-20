Врач назвала витамины, дефицит которых есть у белорусов 3 20.11.2023, 9:39

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Есть разные причины, почему их не хватает.

Врач лабораторной диагностики, кандидат медицинских наук, доцент Ирина Курстак назвала витамины, которых не хватает белорусам, пишет БелТА.

Специалист подчеркнул, что больше всего белорусам не хватает витамина D, добавив, что следом за ним идет дефицит железа. Она пояснила, что следует выделить категории лиц. Курстак сказала, что есть люди, придерживающиеся определенных диет, сказав, что это веганы и вегетарианцы. У них, как правило, есть дефицит витаминов группы В.

Кроме того, продолжила она, есть люди, которые принимают лекарства, к примеру, метформин - пациенты с сахарным диабетом, либо частный прием ингибиторов протонной помпы. У них есть дефицит витамина В12.

Врач пояснила, что многие дефициты наблюдается у пациентов, у которых есть проблемы с ЖКТ (желудочно-кишечный тракт).

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