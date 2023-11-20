В России заканчивается детская вакцина от полиомиелита, столбняка, дифтерии и коклюша 4 20.11.2023, 10:39

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В РФ уже рекордно выросла заболеваемость корью.

В регионах России заканчивается вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, гемофильной инфекции, полиомиелита и столбняка, рассказали «Коммерсанту» источники на фармацевтическом рынке.

Речь идет о разработанной Sanofi вакцине «Пентаксим», которую производит и поставляет в государственные учреждения для национального календаря профилактических прививок (НКПП) компания «Нанолек».

По словам источников, запасы вакцины подходят к концу более чем в пятнадцати регионах, и они просят «в кратчайшие сроки» прислать новые партии. Однако «Нанолек», подписавший контракт на поставку «Пентаксима» на 6,2 млрд руб., не может этого сделать, поскольку Минздрав не утвердил объем поставок на 2024 год.

В итоге 2,7 млн доз, которые должны были быть переданы медучреждениям с 16 октября по 1 февраля 2024 года, зависли. «Нанолек» ранее предупредил замминистра Сергея Глаголева, что из-за отсутствия плана распределения «Петаксима» «не сможет гарантировать» поставки вакцин в срок в необходимых объемах.

При этом в компании утверждают, что уже произвели нужный объем препаратов, а по другим вакцинам исполняют контракты в полном объеме.

Производители не будут выпускать вакцины без понимания потребности государства, отметил эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров. По его словам, в аптеки многие вакцины не продать, а частные клиники потребляют небольшие объемы и склоняются к иностранным препаратам.

В Минздраве заявили, что запасов «Пентаксима» в медучреждениях хватит на 1,7 месяца, а всего в обороте находятся вакцины на 8,7 месяца. В ведомстве подчеркнули, что потребность регионов в вакцинах на 2024 год собрана и передана для начала закупок и поставок, которые «идут в плановом порядке по графику».

Из-за дефицита вакцин в России с января по сентябрь текущего года рекордно выросла заболеваемость корью (на 28 732%, до 8073 случая), коклюшем (на 1096%, до 20 тыс. случаев) и ветряной оспой (на 18%, до 580 тыс. случаев).

Нехватка вакцин связана со сбоем в планировании Минздрава: ведомство не успело скорректировать вовремя график производства под новые объемы, говорила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

При этом из-за высокой заразности большинства вакциноуправляемых инфекций снижения заболеваемости ими в ближайшее время не произойдет. Число заразившихся будет расти до тех пор, пока не переболеют все непривитые, отмечал врач-инфекционист, заведующий в одном из федеральных медцентров Валентин Ковалев.

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