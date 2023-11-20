Белорусские подростки подсели на вейпы 20.11.2023, 11:13

Опубликована статистика.

За последние пять лет число вейперов среди школьников выросло в три раза — такие данные публикует Научно-практический центр гигиены. И если раньше можно было легко отследить курящего подростка по запаху, то теперь это сделать намного сложнее.

По данным опроса, доля вейперов среди подростков — около 15%. Критической отметкой является 9-й класс. Число школьников, которые дымят в перерывах между уроками в этом возрасте, резко вырастает в 3,5 раза по сравнению с 7-классниками. Что интересно, девочки гораздо чаще мальчиков не видят никаких опасностей в электронном курении (10,2% против 4,2%).

НПЦ гигиены уже 18 лет ведет мониторинг курения среди школьников с помощью опроса Global Youth Tobacco Survey. По поводу вейпинга в этом году опрашивали почти 3,5 тыс. детей и подростков в 39 школах Беларуси. Участвовали в мониторинге только учащиеся 7—10-х классов.

Во всей этой статистике есть и одна хорошая новость — курение обычных сигарет с каждым годом становится все менее популярным (за семь лет доля курящих подростков снизилась почти в пять раз).

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