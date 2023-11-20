В МНС испугались, что суммы по налогу на профдоход шокируют белорусов 4 20.11.2023, 12:18

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Налоговики попросили белорусов «не переживать».

В Министерстве по налогам и сборам рассказали об особенности по начислению налогов тем, кто работает на сборе на профессиональный доход. В ведомстве пояснили, почему в специальном приложении по этому налогу сразу не отображаются льготы, а видна полная сумма сбора.

В МНС уточняют, что в приложении «Налог на профессиональный доход» предварительный расчет этого сбора не учитывает льготы и корректировки. В ведомстве поясняют, что налог предварительно в автоматическом режиме рассчитывается по ставке 10% по всем созданным в приложении чекам.

«Не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, налоговый орган производит исчисление налога на профессиональный доход с учетом всех льгот (при их наличии) и корректировок, о чем уведомит плательщика через приложение», — уточняют в МНС.

Напомним, в Беларуси с 2023 года ввели новый налог — сбор на профессиональный доход. Для тех, кто работает с физлицами, налог составит 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор будет в два раза выше — 20%. ля работы на этом налоге надо установить специальное приложение на девайсы. При этом для некоторых плательщиков этого сбора предусмотрены льготы. К примеру, для пенсионеров — ставка налога для них составляет 4% вместо 10-ти.

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