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Политзаключенные Юрий Лагутин и Александр Фролов вышли на свободу

  • 20.11.2023, 14:36
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Политзаключенные Юрий Лагутин и Александр Фролов вышли на свободу

Они полностью отбыли свои сроки.

Политзаключенные Юрий Лагутин и Александр Фролов полностью отбыли свои сроки и вышли на свободу, сообщают правозащитники.

Юрий и Александр были осуждены судом Жлобинского района за участие в акции протеста по ч. 1 ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») на 1,5 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия»).

В начале ноября политзаключенные полностью отбыли свои сроки и вышли на свободу.

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