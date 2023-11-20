Политзаключенные Юрий Лагутин и Александр Фролов вышли на свободу
- 20.11.2023, 14:36
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Они полностью отбыли свои сроки.
Политзаключенные Юрий Лагутин и Александр Фролов полностью отбыли свои сроки и вышли на свободу, сообщают правозащитники.
Юрий и Александр были осуждены судом Жлобинского района за участие в акции протеста по ч. 1 ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») на 1,5 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия»).
В начале ноября политзаключенные полностью отбыли свои сроки и вышли на свободу.