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Советник губернатора Орловской области Лежнев скорректировал удар ВСУ по позициям оккупантов

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  • 20.11.2023, 15:29
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Советник губернатора Орловской области Лежнев скорректировал удар ВСУ по позициям оккупантов
Сергей Лежнев

Российский чиновник хотел попиариться, но прогадал.

Советник губернатора Орловской области Российской Федерации Сергей Лежнев по своей недальновидности снял позиции ВС РФ в Кременной Луганской области, а через некоторое время туда отработала артиллерия ВСУ, передает ТСН со ссылкой на российские паблики.

Российский чиновник обеспечил прилет, опубликовав в своем аккаунте в соцсетях снимки позиции ВС РФ. 14 ноября он написал, что слышит много благодарности от бойцов в свой адрес, и снял место разгрузки со всех ракурсов. Но уже на следующий день украинские военные накрыли огнем позиции россиян под Кременной. Вскоре Лежнев «тревожно» рассказал об обстреле и снова выложил съемку с места дислокации.

«Славу Богу, что прилет был в 10 метрах, все живы и здоровы. Если бы мы поставили машину, как обычно, тогда точно было бы по-другому», — уверяет российский чиновник.

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