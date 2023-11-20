Советник губернатора Орловской области Лежнев скорректировал удар ВСУ по позициям оккупантов 1 20.11.2023, 15:29

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Сергей Лежнев

Российский чиновник хотел попиариться, но прогадал.

Советник губернатора Орловской области Российской Федерации Сергей Лежнев по своей недальновидности снял позиции ВС РФ в Кременной Луганской области, а через некоторое время туда отработала артиллерия ВСУ, передает ТСН со ссылкой на российские паблики.

Российский чиновник обеспечил прилет, опубликовав в своем аккаунте в соцсетях снимки позиции ВС РФ. 14 ноября он написал, что слышит много благодарности от бойцов в свой адрес, и снял место разгрузки со всех ракурсов. Но уже на следующий день украинские военные накрыли огнем позиции россиян под Кременной. Вскоре Лежнев «тревожно» рассказал об обстреле и снова выложил съемку с места дислокации.

«Славу Богу, что прилет был в 10 метрах, все живы и здоровы. Если бы мы поставили машину, как обычно, тогда точно было бы по-другому», — уверяет российский чиновник.

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