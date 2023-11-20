В белорусских аптеках пропал украинский препарат «Флуксен» 1 20.11.2023, 17:55

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Цены на другие препараты завышены.

В белорусских аптеках пропал украинский препарат «Флуксен». Минчане сообщают, что вместо украинского лекарства сейчас относительно свободно можно купить российские и индийские аналоги. «Еврорадио» выяснило, есть ли проблема в пропаже «Флуксена» и что вообще происходит на рынке лекарств от депрессии, которые продаются в Беларуси.

Белорусский психиатр Павел Перепёлкин говорит, что «Флуксен» – это флуоксетин, один из наиболее ранних антидепрессантов. Некоторое время этот препарат был чрезвычайно популярен в мире (был более известен под названием «Прозак»), сейчас постепенно вытесняется более новыми препаратами.

– По данным сайта tabletka.by, в продаже имеются образцы российского и индийского производства. В любом случае, альтернатива есть. Текущую ситуацию я бы точно не назвал критичной, в том числе, потому что препарат не самый новый и не самый популярный, – уверяет психиатр.

Белорусские и российские препараты – это лотерея

В целом же, по его словам, подавляющее большинство лекарств, необходимых при лечении аффективных расстройств, в продаже имеются. Во всяком случае, наиболее популярных. Это касается антидепрессантов, а также нормотимиков и нейролептиков, применяющихся при депрессивных расстройствах. Однако по некоторым препаратам выбор всё-таки ограничен. Многие представлены одним или, максимум, двумя производителями, зачастую, белорусскими и российским.

– Например, амитриптилин есть только белорусского и российского производства, флуоксетин – российского и индийского, дулоксетин – только турецкого, сульпирид – белорусcкого и латвийского. Оланзапин – только белорусского, а лития карбонат представлен лишь российским аналогом.

При этом, психиатр предполагает, что достоверных исследований, подтверждающих эффективность конкретных производителей, нет.

– Если говорить с позиции клинического опыта, то белорусские и российские препараты – это всегда лотерея. Могут сработать, могут нет. Конечно, в рамках индивидуальных особенностей и конкретного случая, может не сработать любой препарат, но чаще всего не срабатывают именно белорусские или российские.

Повторюсь: это мои субъективные наблюдения, которые могут быть искажены особенностями восприятия. Хотя многие мои коллеги приходят к аналогичным выводам. Кроме того, белорусские препараты переносятся хуже: часто встречаются побочные эффекты, которые имеют тенденцию быть более выраженными.

Сейчас в продаже из исключительно белорусского или российских лекарств в продаже присутствуют только амитриптилин, оланзапин и лития карбонат. В остальных случаях хоть одна альтернатива, но есть. Поэтому врач и объясняет, что на данный момент существенной проблемы нет.

– В частных случаях, конечно, это может стать существенной трудностью. Но если тенденция продолжится, то она, безусловно, станет системной, – подчеркивает Павел.

Причин пропажи лекарств может быть масса

Лекарства от депрессивных расстройств – не первые, с возможной нехваткой которых сталкивались белорусы. В свое время из продажи исчезали таблетки, которые выписывают при раке, от давления и некоторые другие. Павел Перепёлкин предполагает, что это может быть связано со снижением заинтересованности в белорусском рынке из-за усложнения логистических поставок.

– Также причину стоит поискать и в следствии уменьшения спроса в связи со снижением платёжеспособности населения. Возможно, причина кроется в снижении интереса в закупках импортных лекарств в угоду интересам белорусских производителей, – говорит психиатр.

По его словам, наличие и доступность полного спектра всех лекарств – крайне важны. Иначе люди, страдающие аффективными и любыми другими расстройствами, останутся без помощи.

Цены могут быть завышены

Что касается стоимости, то разница варьируется от препарата к препарату и в большинстве случаев не является существенной, однако бывают и исключения из правил.

– Например, белорусский эсциталопрам стоит в районе 25-34 рублей, словенский – от 20 с тем же верхним пределом, датский же – от 62 до 94 рублей. А вот белорусский и польский ламотриджин отличаются почти в 10 раз, и других подобных аналогов почти нет: 30 таблеток по 50 мг белорусского стоят в среднем около 5-6 рублей, а польского – от 54 до 75 рублей.

В сравнении с ценами некоторых аналогичных лекарств за границей Павел рассказывает, что цены в Беларуси могут быть завышены. Так, в Грузии, 100 мг «Ламиктала» по 30 таблеток в пересчёте стоит примерно 30 рублей. В Беларуси – от 85 до 140 рублей. Датский «Ципралекс» в Беларуси 62-94 рубля, в Грузии – около 30 рублей в пересчёте.

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