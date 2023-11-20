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Назначение «ябатек» в «палатку» произойдет 25 февраля и 4 апреля

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  • 20.11.2023, 19:05
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Назначение «ябатек» в «палатку» произойдет 25 февраля и 4 апреля

Так решил Лукашенко.

Александр Лукашенко подписал указы о назначении «выборов» «депутатов» и «сенаторов». Об этом сообщает его пресс-служба.

Предусматривается назначение «ябатек» в «палату представителей» восьмого созыва и местные «советы депутатов» двадцать девятого созыва в единый день голосования — 25 февраля 2024 года, а в «совет республики» восьмого созыва — 4 апреля 2024 года.

«Выдвижение» кандидатов в члены «совета республики» местными «советами депутатов», исполнительными и распорядительными органами должно состояться не позднее 21 марта 2024 года.

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