Сколько стоит самая дешевая квартира в Минске? 1 20.11.2023, 20:00

В столице Беларуси реально купить жилье по цене меньше $40 тысяч.

Самая дешевая квартира в Минске стоит $38 500. Такой вывод можно сделать, проанализировав объявления о продаже квартир. Это жилье появилось на сайте агентства недвижимости «Твоя столица».

Находится эта «однушка» на улице Куприянова, д. 15. Этот район более известен минчанам как «Розочка». Из приятного — находится она на втором этаже кирпичной пятиэтажки 1964 года постройки. В квартире установлены стеклопакеты, а окна выходят на зеленую зону. Рядом Маломедвежинский сквер. До станций метро «Грушевка», «Молодежная», «пл. Франтишка Богушевича» всего три остановки на транспорте.

Из минусов: нет балкона, да и общая площадь совсем небольшая - 32.05 кв. м., жилых из них 18.07 «квадрата». Кухня также миниатюрная — меньше 6 кв.м.

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