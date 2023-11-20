Умерла жена самого долгоживущего президента США — «стальная магнолия» Розалин Картер 20.11.2023, 20:21

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Розалин Картер

Ей было 96 лет.

В своём доме в штате Джорджия скончалась бывшая первая леди США Розалин Картер — супруга экс-президента Джимми Картера. Ей было 96 лет. О смерти сообщила 19 ноября некоммерческая организация «Картеровский центр», пишет Associated Press. Ранее в этом году Розалин Картер поставили диагноз «деменция».

Розалин вышла замуж за Джимми Картера в 1946 году. В период его президентства помощники Картера в личных разговорах называли первую леди «сопрезидентом». В отличие от своих предшественниц, Розалин участвовала в заседаниях кабинета главы государства, высказывалась по спорным вопросам и представляла интересы мужа в зарубежных поездках.

Многие помощники Картера считали, что Розалин обладала лучшим политическим чутьем, чем ее муж, и заручались ее поддержкой перед обсуждением проектов с президентом. Вашингтонские журналисты называли Картер «стальной магнолией» за железную волю, которая контрастировала с внешней застенчивостью и мягким южным акцентом.

После того как пара покинула Белый дом, супруги Картер посвятили себя гуманитарной сфере.

Самому Джимми Картеру сейчас 99 лет. Он рекордсмен по долголетию среди американских лидеров. В феврале этого года сообщалось, что Картер отказался от медицинской помощи, чтобы провести остаток дней с семьей, получая только паллиативную хосписную помощь. В последние годы экс-президент лечился от нескольких заболеваний, в том числе меланомы.

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