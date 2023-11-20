В Гомеле «заяц» ударил контролера 20.11.2023, 22:01

Дело дошло до суда.

В Гомеле вынесли приговор безбилетнику, который ударил контролера в лицо. Подробности региональному изданию «Белка» рассказали в городской прокуратуре.

Инцидент произошел в июне. Контролеры зашли в один из троллейбусов, чтобы проверить у пассажиров наличие проездных билетов. Мужчина предъявить талон не смог, к тому же он был пьян.

Нетрезвого зайца вывели из троллейбуса и попытались оштрафовать — для этого контролерам был необходим паспорт нарушителя. Однако тот предъявлять документ отказывался, вырывался из рук контролеров и матерился на них. Работники «Горэлектротранспорта» вызвали милицию. А пока сотрудники ехали, пытались удержать буйного безбилетника.

В какой-то момент ему удалось вырваться и сбежать. Но тут же пришлось остановиться — из сумки выпали вещи и мобильный. Разозлившись, мужчина вернулся и ударил в лицо контролера. Коллеги пострадавшей и прохожий задержали мужчину и передали его подоспевшим сотрудникам милиции.

Суд признал его виновным в хулиганстве и приговорил к штрафу в размере 1480 рублей. Также он должен выплатить контролеру компенсацию за моральный вред в размере 300 рублей — женщина тяжело пережила происшедшее, пришлось даже поменять работу. При этом свидетели и видеозапись с места событий показали, что работник действовала в рамках своих полномочий, рассказала заместитель прокурора города Гомеля Ирина Курбацкая.

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