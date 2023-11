Остин встретился с Умеровым, чтобы обсудить контрнаступление Украины

Министр обороны США прилетел в Киев.

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Киев 20 ноября встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом Остин сообщил в соцсети Х.

«Рад был встретиться с моим коллегой Рустемом Умеровым в Киеве, чтобы обсудить контрнаступательные операции Украины и будущие военные потребности. Мы поддерживаем народ Украины сегодня и в долгосрочной перспективе», – подчеркнул Остин.

Good to meet with my counterpart @rustem_umerov in Kyiv to discuss Ukraine’s counteroffensive operations and future force requirements. We stand with the people of Ukraine today—and for the long haul. pic.twitter.com/c1qN9LEhP6