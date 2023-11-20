Месси, Роналду и Бензема вошли в рейтинг самых дорогих футболистов в возрасте от 34 лет
- 20.11.2023, 23:44
Кто на вершине?
Известный статистический портал Transfermarkt назвал самых дорогих игроков в мире от 34-летнего возраста.
На первом месте расположился Лео Месси, который получил ценник в размере 35 млн евро. Вторым идет звездный нападающий Барселоны Роберт Левандовски — 30 млн евро. Третью строчку делят Карим Бензема и Криштиану Роналду, которые оцениваются в 15 миллионов евро.
Рейтинг самых дорогих футболистов от 34 лет по версии Transfermarkt:
1. Лионель Месси (Интер Майами, 36 лет) — 35 млн евро;
2. Роберт Левандовски (Барселона, 35 лет) — 30 млн евро;
3−4. Карим Бензема (Аль-Иттихад, 35 лет) — 15 млн евро;
3−4. Криштиану Роналду (Аль-Наср, 38 лет) — 15 млн евро;
5. Томас Мюллер (Бавария, 34 года) — 12 млн евро;
6. Лука Модрич (Реал, 38 лет) — 10 млн евро;
7. Анхель Ди Мария (Бенфика, 35 лет) — 8 млн евро;
8. Марко Ройс (Боруссия Дортмунд, 34 года) — 7,5 млн евро;
9. Генрих Мхитарян (Интер, 34 года) — 6 млн евро;
10. Душан Тадич (Фенербахче, 34 года) — 5,5 млн евро.