У ВСУ появился новый мощный тип оружия 21.11.2023, 8:08

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Нанесен удар по военному аэродрому в Белгороде.

Союзники Украины работают над снабжением ВСУ оружием для противодействия российской агрессии. Помимо боевых машин, ракетного вооружения, ВСУ также получают боеприпасы разного калибра и дальности поражения.

Один из таких недавно удачно отработал по аэродрому врага. Об этом «24 Каналу» рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Появление новых снарядов в ВСУ

Российскими соцсетями распространяется паника из-за того, что ВСУ начали применять новый тип вооружения – снаряды к ракетному комплексу «Точка-У». Обломки одного из таких обнаружены на месте попадания в Белгородский аэродром.

Это довольно давняя баллистическая ракета, модификация дальностью от 70 до 120 км. Установки были на вооружении Украины, однако снаряды были отстреляны в первые дни войны.

«Хорошее оружие, особенно осколочно-фугасная боевая часть, она взрывается в воздухе и накрывает отрезок около 3 га, это примерно футбольное поле», – объяснил Свитан.

Он предположил, что повторному появлению снарядов к этому комплексу способствовали союзники Украины.

В свое время Советский Союз поставлял это оружие во многие страны. У россиян против такого оружия нет защиты, кроме установки С-400.

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