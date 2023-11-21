Министр обороны Германии Борис Писториус внезапно прибыл в Киев 21.11.2023, 8:33

Визит не был объявлен.

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Украину с неанонсированным визитом во вторник, 21 ноября.

Об этом сообщает AFP.

Писториус проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, своим коллегой Рустемом Умеровым и подтвердит поддержку Киева со стороны Берлина.

Также немецкий министр примет участие в церемонии возложения венков на Майдане Незалежности и посетит военный учебный центр. Это второй визит Писториуса в Киев на посту главы Минобороны.

Unangekündigter Besuch: Pistorius trifft in Kiew ein https://t.co/X8wkjUTM6o — ntv Nachrichten (@ntvde) November 21, 2023

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