Министр обороны Германии Борис Писториус внезапно прибыл в Киев
- 21.11.2023, 8:33
Визит не был объявлен.
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Украину с неанонсированным визитом во вторник, 21 ноября.
Об этом сообщает AFP.
Писториус проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, своим коллегой Рустемом Умеровым и подтвердит поддержку Киева со стороны Берлина.
Также немецкий министр примет участие в церемонии возложения венков на Майдане Незалежности и посетит военный учебный центр. Это второй визит Писториуса в Киев на посту главы Минобороны.
Unangekündigter Besuch: Pistorius trifft in Kiew ein https://t.co/X8wkjUTM6o— ntv Nachrichten (@ntvde) November 21, 2023