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Министр обороны Германии Борис Писториус внезапно прибыл в Киев

  • 21.11.2023, 8:33
Министр обороны Германии Борис Писториус внезапно прибыл в Киев

Визит не был объявлен.

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Украину с неанонсированным визитом во вторник, 21 ноября.

Об этом сообщает AFP.

Писториус проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, своим коллегой Рустемом Умеровым и подтвердит поддержку Киева со стороны Берлина.

Также немецкий министр примет участие в церемонии возложения венков на Майдане Незалежности и посетит военный учебный центр. Это второй визит Писториуса в Киев на посту главы Минобороны.

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