Политолог: Китай наказал Лукашенко, вытолкнув из вагона 4 21.11.2023, 8:48

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Диктатору грубо напомнили о его месте.

Политолог и историк Роза Турарбекова считает, что в отношениях между Китаем и Беларусью в последнее время наблюдаются некоторые проблемы и отправка в Поднебесную Александра Червякова, который до этого времени был министром экономики, абсолютно неслучайна.

— Меня все беспокоит вопрос, почему Лукашенко не попал в Пекин на форум «Пояс и путь». Я консультировалась по этому поводу с нашими китаистами, и одним из самых правдоподобных объяснений является то, что Лукашенко все-таки получил «китайское предупреждение», — комментирует в интервью «Еврорадио» Роза Турарбекова.

Это предупреждение, по мнению политолога, может быть связано с ситуацией на границе с Европейским союзом, которую Лукашенко пообещал нормализовать, когда был с официальным визитом в Пекине еще в начале 2023 года.

— И он это свое обещание не выполнил, — поясняет Роза Турарбекова. — По всей вероятности, с этим и связано вот это грубое напоминание, потому что по китайским меркам, это весьма грубое напоминание.

Аналитик уверена, что, назначая сейчас министра экономики послом в Китай, Лукашенко хочет смягчить возникшую неловкость.

— Лукашенко все еще думает, что послы в состоянии сотворить какое-то чудо и исправить ту ситуацию, в которой он сам, собственно, и виноват. Ведь никто, кроме него, в ней не был виноват. И никому, кроме Лукашенко, по крайней мере в ближайшее время, не удастся эту ситуацию урегулировать, — поясняет эксперт. — А Китай заинтересован в том, чтобы ситуация на границе оставалась стабильной и грузы шли. И все, что связано с дестабилизацией границы, их беспокоит — вне зависимости от того, какая из этих сторон является виноватой.

А я думаю, китайские аналитики пишут, кто в данной ситуации виноват. Поэтому, мне кажется, что Лукашенко сейчас активно выталкивают даже из этого китайского вагона.

Что касается непосредственно назначения бывшего министра экономики послом, то, по мнению политолога, в белорусской иерархии — это не ссылка, а в определенном смысле повышение.

— Сегодня Китай в приоритетах. И для Червякова это хорошая возможность и хороший трамплин, если он сможет себя показать. Потому что для Лукашенко важнее иметь хорошего посла там, нежели плохого министра тут. Это еще и сигнал со стороны Минска, что вот мы хотим с вами дальше развивать экономические отношения, видите, какого человека вам присылаем.

Но, скажу по-простому: для китайцев — это как мертвому припарка. Вначале нужно изменить поведение самого Лукашенко, — отмечает Роза Турарбекова.

Впрочем, вопрос остается в том, может ли реально Лукашенко сделать что-то в ситуации с миграционным кризисом и наладить отношения с европейскими соседями?

— Но, понимаете, китайцам все равно, им, извините за выражение, плевать на его «страдания юного Вертера». Это его личные проблемы. А вот их интересы — это их интересы. Им нужен результат, они люди рациональные и очень практичные.

Раз он не может и не способен решить проблему, то какой он после этого «президент» какого-то там независимого государства? Тогда, наверное, китайцы будут делать следующее логическое заключение о том, что скорее надо не с Лукашенко, а с Путиным разговаривать на тему урегулирования ситуации на границе с Европейским союзом, — отмечает политолог.

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