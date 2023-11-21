«Беларуская выведка»: Лукашенко окончательно сдался 3 21.11.2023, 9:09

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Часть его окружения недовольна трусостью и капитуляцией диктатора.

Произошла фактическая сдача режимом Лукашенко суверенитета Беларуси. На откуп русским отдана спецоперация по окончательной зачистке «белорусского выступа», сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».

Особо цинично выглядит тот факт, что кураторы из Кремля и «дипломаты» из посольства РФ в частных беседах со своими «подопечными» называют свою деятельность на манер времен Третьего Рейха - «Окончательное решение белорусского вопроса».

Лукашенко знает, что русские активно реализуют «окончательное решение белорусского вопроса» и трусливо игнорирует процесс, доводя своему окружению тезисы о пользе «зачистки» для режима.

Часть его аппарата, ориентированная на независимость Беларуси, отчетливо понимает, что Лукашенко окончательно «сдался».

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