В Минск привезли первые автомобили BAIC 3 21.11.2023, 9:20

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Стали известный цены.

В столицу приехала первая партия автомобилей BAIC. Пока что белорусы могут приобрести седан U5 plus и кроссовер X35. Еще несколько моделей обещают довезти, пишет Onliner.

Седан U5 plus доступен сейчас в двух комплектациях, обе с АКПП. Автомобилей на «механике» пока что в наличии нет. Под капотом у седанов — 1,5-литровый 105-сильный мотор. Привод передний. Размеры: 4660 мм в длину, 1820 мм в ширину, 1480 мм в высоту. Клиренс — 155 мм. Передняя подвеска — «Макферсон», задняя — торсионная балка. Диски R16. Разгон до 100 км/ч — 12,5 с. Средний расход топлива в смешанном цикле — 7,4 (МКПП) и 7,7 (CVT). Цены еще формируются, ранее озвучивали, что стоимость будет начинаться от 61 935 рублей.

Компактный кроссовер X35 также доступен лишь с вариатором и турбированным 1,5-литровым мотором (136 л. с.), «механику» обещают довезти позже. На выбор несколько комплектаций, среди которых Fashion, Fashion Plus, Luxury. Топовая версия отличается дисками R17, наличием панорамной крыши с электроприводом, мультифункциональным рулем с отделкой из экокожи. Также в Luxury 6 динамиков вместо 4. Размеры кроссовера — 4325/1830/1640 мм. Дорожный просвет — 180 мм. Расход в смешанном цикле при турбированном моторе и вариаторе — 7,5 л. Только передний привод. Ранее озвученная стоимость — от 61 935 рублей.

Официальное открытие шоурума BAIC еще не состоялось. Он будет располагаться в салоне на ул. Серова, 1. До конца года обещают привезти еще одну модель. В 2024-м запланирована презентация нескольких новинок.

Представители дилера озвучили цены на модели в наличии и те, что пока не приехали в Беларусь. Прайс-лист выглядит так:

седан U5 Plus — от 69 000 рублей (около 22 300 долларов по курсу);

кроссовер Х35 — от 76 000 рублей (24 570 долларов в эквиваленте);

кроссовер Х55 — от 102 000 рублей (почти 33 000 долларов);

рамный внедорожник Bj40 — от 151 000 рублей (примерно 48 820 долларов).

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