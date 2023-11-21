Кадыров готовится к маршу на Москву?
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 21.11.2023, 10:16
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Один повар уже показал, как нужно привлекать к себе внимание.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заметил, что старейшины ругаются, дон, потому что «гарант» в ту сторону не ездит. Якобы Путин «отстроил Чечню», а посмотреть на плоды своих трудов не хочет. Если переводить весь запинающийся спич на человеческий язык (убирая закадровый то ли смех, то ли чей-то инфаркт), то смысл один: Чеченской республике не хватает внимания.
Странно, конечно, что Путин туда не приезжает. Он ведь не журналист, которого можно избить, и даже не волгоградец в СИЗО.
Может, не хочет тратить средства, ведь любая встреча с Кадыровым заканчивается выпиской дополнительных дотаций из кармана Кремля? Казна-то не резиновая, фронт на что-то нужно содержать, да и предвыборная гонка уже началась.
Путин знает, что его верный пехотинец не переметнется на сторону ЛДПР — Кадырову своя кормушка дороже, но порадовать своим присутствием чеченский народ все-таки стоит: пример с другим народом показал, как хрупки бывают двери в аэропортах, едва ли стены Кремля что-то подобное смогу выдержать.
Стоит вспомнить одного повара, который показал, как нужно привлекать к себе внимание.
Телеграм-канал «Русский декаданс»