Израильская лазерная система «Железный луч» впервые в мире перехватила ракету 21.11.2023, 10:34

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Уникальный комплекс способен поражать цели с высочайшей точностью.

Израильские подразделения противовоздушной обороны впервые использовали лазерный комплекс ПВО «Железный луч» (Iron Beam) для уничтожения ракеты. Ракету выпустили из Ливана по Израилю во время боевых действий.

Об этом сообщает «Голос Израиля».

Отмечается, что данная система не имеет аналогов в мире. Она отличается высокой точностью и «неограниченным боезапасом». Для поражения целей используются лазерные лучи. Комплекс позволяет уничтожать беспилотные летательные аппараты, минометы и ракеты различного типа. Мощность системы составляет 100 кВт.

Разработчиком Iron Beam является компания Rafael Advanced Defense Systems. Новинка была представлена на международной оружейной выставке IDEX 2023.

Несмотря на то, что комплекс имеет небольшую дальность поражения (всего несколько километров), он способен эффективно выполнять задачи по защите важных объектов.

Также комплекс недорогой в обслуживании, поскольку для него не нужны дорогостоящие снаряды.

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