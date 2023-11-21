«Вкалываю 24/7»: как белорусы зарабатывают хендмейдом 1 21.11.2023, 10:46

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Фото: onliner.by

Они творят настоящие шедевры.

Ночью, когда муж и дети сладко спали, Ольга заливала формы и на глазах превращала эпоксидную смолу в моря и цветы. Сейчас это дело ее кормит. А Виталий начинал вырезать часы из дерева и металла в гараже у тестя. Там же, по уши в пыли, он брался и за первые крупные заказы. Позже парень уйдет с основной работы, чтобы заниматься хендмейдом. Стоило ли оно того? «Онлайнер» рассказал о белорусах, делающих стильные и качественные вещи.

«Морями из цветной смолы уже никого не удивишь»

Кем только ни поработала Ольга Галецкая, пока не занялась творчеством. По первому образованию она биолог, со временем построила карьеру успешного психотерапевта с записью в 200 человек вперед.

— Когда мне было 27, наступил самый сложный период в жизни. Бабушка шесть лет болела онкологией. Когда она ушла, мне стало очень сложно работать с травмами других людей, — рассказывает собеседница. — Тогда я сама ходила к психотерапевту и решила переписать свою жизненную историю.

Ольга вспомнила, что в детстве любила рисовать. Она записалась на индивидуальные занятия к художнику Виктору Воронину, а параллельно пошла работать в издательство, где научилась строить 3D-модели и рисовать в объеме. Позже этот опыт очень даже пригодится.

В 2014 году Ольга ушла в декрет, но сидеть на месте с характером холерика сложно. Оставила двойняшек с мужем и поехала на мастер-класс по эпоксидной смоле в Питер. На рекламу «заливок» она наткнулась случайно в интернете и не смогла отвести глаз. У нас же тогда работ из эпоксидной смолы никто не делал.

— Впервые эпоксидку я увидела в работах итальянских художников. Она была нанесена маленькими капельками, совсем по чуть-чуть. Я не могла понять, что это за материал. Постоянно искала, а потом увидела — вот оно, рядом, — смеется Ольга. — Помню, это был февраль, мороз. Я впервые ехала в поезде одна покорять Питер. И так взяла своей харизмой, что ребята пригласили меня к себе в компанию по производству эпоксидной смолы. Они и подарили мне первые расходники. То событие дало мне огромный толчок в развитии.

Еще будучи в декрете, девушка начала делать брошки и подстаканники из эпоксидной смолы. Химичила на кухне, пока малышки ползали под ногами. Больше всего любила творить ночью, когда домашние спят.

С чего все начиналось

Постепенно пошли форматы побольше: часы, картины и даже столешницы. Сейчас у нее дома вся стена — это берег моря, сделанный собственными руками. Мастер признается, что не боится крупных габаритов, берется за сложные работы, которых в стране практически никто не делает.

— Я не забуду выставку, на которую пришла с изделиями из эпоксидной смолы. Я была одной из первых, кто принес эпоксидку на рынок. Надо мной стояла целая толпа, люди трогали изделия, для них это был шок. А уже на следующих выставках рядом со мной стали появляться ученики. И сейчас морями из цветной смолы уже никого не удивишь.

«У художников то густо, то пусто»

После декрета, с 2019 года, Ольга зарегистрировалась как ИП и стала принимать людей на индивидуальную работу, проводить мастер-классы. Она открыла свою студию эпоксидной смолы. Вокруг художницы стали собираться единомышленники, от чего женщина получала удовольствие.

— Начинала я в маленьком страшном помещении на заводе. Постепенно дело развивалось. Переломный момент наступил, когда меня пригласили на выставку в Национальном художественном музее. Это была моя мечта. Белорусы такие пытливые, им все интересно. Люди подходили, задавали вопросы. Причем это были не просто любители, а профи с художественным образованием. Тогда я будто почувствовала признание — и понеслось: выставки, мастер-классы, курсы. Я постоянно учусь, хотя уже можно было бы и остановиться.

С приходом пандемии Ольга не растерялась и открыла онлайн-школу. За все время ее работы удалось обучить более 1,5 тыс. человек, причем не только белорусов. У художницы есть подопечные из Нигерии, Германии, Франции, Швейцарии, Австралии, Канады.

— Я работаю 24/7. Мы общаемся с учениками и днем и ночью. Я счастлива, когда мне задают вопросы, постоянно хочу делиться опытом и знаниями. В день получаю около 50 сообщений от учеников, я постоянно на связи. Даже мастер-классы провожу редко, когда есть свободная минутка. Для меня это как глоток свежего воздуха.

Когда речь заходит о финансовой стороне дела, Ольга улыбается. Говорит, что без поддержки мужа она бы не справилась.

— Он в меня всегда верил. Вообще, у нас идеальная семья. Для супруга главное, чтобы дети были накормлены и в доме был лад и уют. В плане денег были месяцы, когда я могла вообще ничего не заработать. У художников всегда так — то густо, то пусто. Это сейчас нет проблем с заказами, а поначалу я выживала на ярмарках, зарплата выходила до 350 рублей в месяц.

Как посчитать стоимость изделия

Сейчас ежемесячный доход у Ольги составляет в среднем $500. Ценник на изделия мастер выставляет просто: себестоимость умножает на 3.

К примеру, часы у художницы стоят около 300 рублей. Как она вывела этот ценник? Посчитала цену смолы на изделие, заложила стоимость часа своей работы (здесь все зависит от сложности заливки) плюс упаковка, транспорт, логистика — на все про все в среднем 100 рублей. Это и есть себестоимость.

В бизнесе на эпоксидке самое дорогое — расходники. Очищенная эпоксидная смола стоит дорого — в среднем 34 рубля за литр. К этому добавляем красители, целлофан, стаканчики, весы, перчатки, шпатели. Иногда случаются казусы, когда часть расходника просто уходит в мусорное ведро.

— У меня пару дней назад был такой случай. При работе с эпоксидной смолой влажность не может быть больше 70%. Как раз шли дожди, я забыла закрыть окно. Залила финишное покрытие, а на следующий день на столешнице образовалась аминная пленка. Выглядит она как некрасивое жирное пятно на картине, которое крайне сложно снять. Но я перекрыла все без «косяков». Иногда трясутся руки, когда понимаешь, сколько денег нужно дополнительно вбухать на расходник.

Ольга рекомендует всем начинающим мастерам в первую очередь позаботиться о здоровье и выбрать производителя качественной очищенной смолы.

— Пользоваться технической смолой в нашей работе — это как целый день постоять и подышать на МКАД. Знаю, девочки начинают хорошо, а через два месяца страдают от аллергии или кожных заболеваний. Кроме того, работать нужно в нежилом помещении, обязательно в маске или респираторе.

А дальше — вкладываться, не бояться и пробовать. Бывать на ярмарках, развивать бренд через соцсети, красиво и качественно преподносить продукт.

— Самое главное — верить в себя и не сдаваться. Неудач будет много: смола — продукт капризный, — предупреждает Ольга. — Конкуренция есть и никуда не уйдет. Я не обращала внимания, когда мне писали гадости в соцсетях. Нужно ставить амбициозные цели и смотреть только на себя, тогда всегда будешь на шаг впереди.

«Здесь для меня рай»

К деревяшкам Виталия Матюшика тянуло еще в детстве. С 7 лет он сам захотел в кружок, где занимался авиамоделированием.

— Мог сидеть там с утра до вечера. Родители оставляли мне деньги на поесть, и я бегал в соседний магазин, — вспоминает молодой человек. — Уже тогда мастерил самолеты, ракеты, со временем стал делать радиоуправляемые модели. Потом повзрослел, забросил.

После армии Виталий устроился в МЧС, параллельно подрабатывал. Сначала помогал изготавливать бани из дерева, позже устроился на мебельное производство, где набрался столярного опыта.

Парень планировал связать жизнь с основной профессией и в 2016 году пробовал поступить в командно-инженерный институт. Не хватило 1 балла. Виталий расстроился, долго думал, в чем еще себя применить, и в том же году поступил в БГТУ изучать технологии деревообрабатывающих производств. Туда он с легкостью прошел по конкурсу.

— Я точно не прогадал. Многое понимал интуитивно, как и что делать. Узнал много тонкостей и техник, которые сейчас применяю на практике.

С началом учебы молодой человек решил сразу же практиковаться. Договорился с тестем и переоборудовал его гараж под мастерскую. Первым делом начал делать часы: это просто и легко продается. Чуть позже начал мастерить столы.

— Это было ужасно. Гаражик маленький, а ты калибруешь — и все в пыли, ничего не видно. Со временем начал думать, как найти небольшое производство со станками, чтобы я мог потянуть аренду.

Видимо, вселенная его услышала. Летом парень вышел на такое помещение в Колодищах и договорился об аренде. За месяц он платит $150.

— Здесь гораздо больше места, куча разных станков, раздолье. В общем, здесь для меня рай.

Как выйти на самоокупаемость

— Чем больше внимания я уделял своему делу, тем больше оно начинало меня кормить. На самоокупаемость вышел где-то за полтора года, а этим летом ушел с основной работы. В начале больше всего беспокоился, как найти рынок сбыта. Зарегистрировал страницу в Instagram, начал публиковать фото и видео, но опыта у меня не было, и получалось, мягко говоря, не очень. Пришлось заплатить $300 SMM-специалисту, который научил создавать красивый визуал и ставить контент на рекламу. Сейчас все клиенты приходят через мою страничку.

А еще Виталий откладывал деньги и потом закупал на них разные станки. Первой была шлифовальная машинка за 600 рублей. Самым дорогим оказался фрезер за 1300 рублей — работает до сих пор.

— Я стараюсь изначально покупать качественное профессиональное оборудование, — рассказывает молодой человек. — Проще купить один хороший станок, чем раз за разом менять некачественные.

Парень признается, что родители верили в него до конца. Мама сказала: «Если решил, делай». А вот супруга была настроена скептически, понимала, что муж — человек быстро увлекающийся, творческий. Думала, побалуется и перестанет. Но Виталик стоял на своем.

«Где взять лишние $300?»

Сейчас проблем с заказами у Виталия нет. Работают и реклама, и сарафанное радио. Теперь парень уже сам регулирует свою загрузку и не соглашается на заказы, которые не может потянуть.

— Все-таки это моя репутация. Можно набрать заказов и не сделать вовремя — я так не работаю.

В основном он занимается крупными заказами. Чаще всего это столешницы разной формы и размеров. В месяц берет по два-три заказа, совсем недавно вышел на средний доход в 3000 рублей.

— Ситуации случаются самые разные. Иногда заказов вообще нет. Бывает, клиент обещает предоплату, поставщик отправляет материал, а на следующий день заказчик передумывает. Думаю: блин, где сейчас взять лишние $300? Но деньги всегда находились.

Целевая аудитория и цены

Свою целевую аудиторию Виталий пока до конца не распознал. Заказывают его работы женщины — иногда в дом, а порой в подарок мужчинам. Диапазон цен может быть самый разный — от бюджетного столика за 800 рублей до премиум-сегмента, где стоимость изделия взлетает до 10 тыс. рублей.

С материалами дело обстоит не так просто. Парень предпочитает качественную породу дерева — каповый карагач. Сначала материал везут из Казахстана в Россию, потом доставляют в Беларусь. По плотности он не уступает дубу. На аукционе мастер покупает десять досок за 300 рублей. Правда, не всегда дерево приходит качественное, иногда порода влажная — значит, сразу идет в утиль.

— Когда я работал на производстве мебели, там на влажность дерева закрывали глаза. Потом изделия начинали коробиться, выгибаться, и мы переделывали брак. У себя я такого не допускаю.

Самое сложное — согласовать цвет и оттенок стола. Однажды парень предложил добавить перламутра. Заказчица увидела картинку и была в восторге, согласилась. А когда получила готовую работу, оказалось: «Ой, а это не то, что я хотела». Виталий изготовил еще один комплект, но и там якобы не угадал с цветом. В итоге пару перламутровых столов забрали из салона за 1200 рублей. Второй комплект все еще продается.

В планах у него начать делать современные фасады из дерева — шкафы и тумбы. А еще выходить в премиум-сегмент — это заказчики совсем другого уровня. По словам парня, они задают меньше вопросов и готовы платить за качество.

— Если честно, начинать было очень страшно, — признается молодой человек. — Никто не знал, пойдет оно или не пойдет. Такие войны были у меня в голове, когда я только решался! Сначала нужно договориться с собой: делаем — значит, делаем. И раз уже решил, то надо идти до конца.

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