Скандальная «Мисс ДНР» открестилась от своего «статуса» и вспомнила о войне 17 21.11.2023, 10:47

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Что произошло?

Одиозная блогер Алина Андриевская из оккупированного Донецка, которую в сети с сарказмом именуют «мисс ДНР», набросилась на украинских журналистов. Пророссийская дончанка беснуется оттого, что ее окрестили вышеупомянутым титулом.

Впрочем, она свято верит, что украинцы делают это от зависти из-за ее яркой и эффектной внешности, пишет obozrevatel.com.

Более того, «Мисс ДНР» впервые заговорила о войне. Правда, в том контексте, что конкурсы красоты в так называемой «ДНР» не могут проходить из-за боевых действий. Размышлениями о своей популярности в информационном пространстве Алина поделилась в комментарии пропагандистским СМИ.

«У нас война, конкурс проходить не может, вы сами понимаете, по определенным причинам. Поэтому мне титул этот никто не давал», – заявила Андриевская.

Вот только конкурс, несмотря на войну, в регионе проходил. В 2021 году, когда Андриевская впервые начала мелькать в СМИ, состоялось шоу «Краса Донбасса». Победу тогда одержала двадцатилетняя горловчанка Элина Губушкина, которую высмеяли в сети, а она впоследствии поехала на «Русскую красавицу-2021».

Андриевская искренне не понимает, что титул «мисс ДНР» достался ей не по причине участия в каком-либо конкурсе, а как возможность высмеять ее пугающую внешность, циничные взгляды, одиозное поведение и пророссийскую позицию. Кроме того, сама же Алина именует себя «королевой Андриевской».

«Я не берусь анализировать низкие поступки украинских СМИ и ту информацию, которую они предоставляют обо мне. Вы сами понимаете, сколько там фейковой информации. Просто из того, что говорят окружающие, — якобы в ДНР я, наверное, самая яркая девушка. И поскольку они, я так понимаю, сейчас пытаются принизить не только меня, но и других победительниц конкурсов «Мисс Россия»... Я думаю, просто я оказалась заложницей ситуации, именно поэтому они попытались из моей внешности сделать себе имя. Как говорят, на мне пропиариться. Ну я об этом их не просила!» – обиделась «мисс ДНР».

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