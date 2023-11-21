«Диверсионные группы готовились устроить хаос в тылу армии Лукашенко» 3 21.11.2023, 10:53

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А сам диктатор собирался бежать и боялся, что россияне не позволят его борту взлететь.

Книга польского журналиста Збигнева Парафяновича «Polska na Wojnie» («Польша на войне») стала информационным взрывом не только на родине ее автора.

Среди прочих тем, она рассказывает о панике белорусского диктатора Лукашенко в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как отмечает автор книги, белорусский диктатор Александр Лукашенко в начале российского вторжения в Украину настолько переживал за собственную судьбу, что официальный Минск пытался через разные каналы выяснить у Варшавы, пропустит ли Польша диктатора через границу и позволит ли ему затем покинуть пределы страны и вылететь из ближайшего польского аэропорта.

Лукашенко боялся, что россияне не позволят его борту взлететь в воздушном пространстве Беларуси.

Зато Польша, наоборот, всерьез рассматривала возможность полного вступления Беларуси в войну и готовила сценарий, согласно которому антирежимные диверсионные группы предполагалось отправить в тыл белорусской армии и устроить там хаос.

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