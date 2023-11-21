ISW: Кадыров бросил неожиданный вызов Путину 21.11.2023, 11:03

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Чечня поставила главу Кремля в крайне затруднительно положение.

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает попытки выделиться в российском информационном пространстве, нарушая общепринятые границы между главами субъектов и президентом РФ.

Вчера, 20 ноября, в ходе видеоконференции, посвященной обновлению парка общественного транспорта в том или ином регионе РФ, Кадыров публично пригласил Путина в Чечню.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) напоминают, что в этом регионе президент РФ не был с 2011 года.

Кадыров читал свое обращение к главе Кремля с листочка и при этом сильно заикался. В конце он заявил, что Путин сделал многое для самой Чечни, хотя сам не посещал республику очень давно: именно «старейшины» якобы отругали Кадырова за такой просчет.

Глава РФ не стал давать ответ на приглашение Кадырова, но похвалил весь чеченский народ.

Публичное приглашение Кадырова Путину ставит президента РФ в затруднительное положение, поскольку он либо игнорирует приглашение и рискует пренебречь главой Чечни, либо принимает приглашение и рискует выглядеть так, будто он поддается давлению Кадырова.

Эксперты уверены, что такой вызов Путину — это попытка Кадырова в очередной раз выслужиться перед президентом РФ и одновременно с этим он апеллирует к своему чеченскому народу, который якобы сам настоял на том, чтобы глава Кремля посетил регион.

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