Лукашенко вызвал на доклад под грифом «секретно» Вольфовича, Тертеля и Хренина

Лукашенко вызвал на доклад под грифом «секретно» Вольфовича, Тертеля и Хренина5
- 21.11.2023, 11:09
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Что происходит?
Диктатор Лукашенко сегодня принимает с докладом руководство ряда силовых ведомств.
Как сообщили в его пресс-службе, во Дворец независимости приехали:
госсекретарь Совбеза Александр Вольфович,
председатель КГБ Иван Тертель,
министр обороны Виктор Хренин,
начальник Главного разведывательного управления Владимир Куприянюк.
«Много подробностей не ждем, доклад в кабинете и под грифом «С», – отметили в пресс-службе диктатора.
Надо отметить, что в ближайшие дни в Минске должны состояться мероприятия по линии ОДКБ, в том числе заседания на уровне министров обороны, секретарей советов безопасности и министров иностранных дел.
23 ноября назначена встреча глав государств-членов организации. Накануне Лукашенко принимал генсека ОДКБ, заявив, что «хочет достойно провести предстоящий саммит».