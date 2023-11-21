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Лукашенко вызвал на доклад под грифом «секретно» Вольфовича, Тертеля и Хренина

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  • 21.11.2023, 11:09
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Лукашенко вызвал на доклад под грифом «секретно» Вольфовича, Тертеля и Хренина

Что происходит?

Диктатор Лукашенко сегодня принимает с докладом руководство ряда силовых ведомств.

Как сообщили в его пресс-службе, во Дворец независимости приехали:

госсекретарь Совбеза Александр Вольфович,

председатель КГБ Иван Тертель,

министр обороны Виктор Хренин,

начальник Главного разведывательного управления Владимир Куприянюк.

«Много подробностей не ждем, доклад в кабинете и под грифом «С», – отметили в пресс-службе диктатора.

Надо отметить, что в ближайшие дни в Минске должны состояться мероприятия по линии ОДКБ, в том числе заседания на уровне министров обороны, секретарей советов безопасности и министров иностранных дел.

23 ноября назначена встреча глав государств-членов организации. Накануне Лукашенко принимал генсека ОДКБ, заявив, что «хочет достойно провести предстоящий саммит».

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