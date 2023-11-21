Пленный боевик ХАМАСа признался, что на самом деле происходило в больнице «Шифа» 21.11.2023, 11:17

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Опубликовано видео допроса.

Террорист ХАМАСа, который скрывался в больнице «Шифа» и попал в плен, дал показания, сообщает «Сегодня в Израиле».

По словам боевика, он был в больнице «Шифа», со врачами которой он знаком. Он уточнил, что всего около 50 тысяч человек находились в поиске укрытия.

Террорист утверждает, что медицинский персонал злился, что члены ХАМАСа и других террористических группировок располагались внутри больницы. Попавший в плен видел многих боевиков, от 80 до 100.

Все они были террористами ХАМАСа и Исламского Джихада. Боевики находились в самом центре медицинского учреждения.

«Они (террористы – ред.) переоделись в медперсонал, но они не были ни медсестрами, ни врачами. Боевики ХАМАС переоделись в медперсонал, чтобы затерять внутри больницы, они прятались даже в отделениях интенсивной терапии», – рассказал он.

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