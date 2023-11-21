19-летний житель Крупского района пошел с ножами на ОМОН 8 21.11.2023, 11:22

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Каратели выстрелили в белоруса.

Сотрудники ОМОН применили оружие при задержании в Крупском районе. Ранен 19-летний молодой человек.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в милицию поступила оперативная информация: в одном из домов деревни Великий Лес Крупского района «находится группа вооруженных людей». На место выехали сотрудники 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД и ОМОН УВД Миноблисполкома.

В жилище находился 62-летний мужчина с сыновьями 36 и 19 лет. Старших задержиали, а младший вышел на сотрудников с двумя ножами, «высказывая угрозы». Один из сотрудников «произвел предупредительный выстрел, после чего было применено оружие на поражение». Молодой человек госпитализирован.

На видео, опубликованном МВД, видно, что силовики выламывают калитку в заборе. Затем из дома выходят двое мужчин, их задерживают. Далее слышны крики с требованием положить нож, слышен холопок, а затем один из сотрудников командует вызвать скорую помощь.

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