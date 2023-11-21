Уникальные кадры: будущие бойцы полка Калиновского ликуют на захваченном БТР «беркутовцев»4
- 21.11.2023, 11:35
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Видеофакт.
В Украине отмечают 9-ю годовщину Евромайдана и День памяти Небесной сотни.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал уникальные кадры: белорусы Василь «Сябра» Парфенков (погиб защищая Украину от российских захватчиков) и Ян «Беларус» Мельников (ныне доброволец полка Калиновского) ликуют на захваченном БТРе беркутовцев на бурлящем Майдане.
Справа канадец кричит «Слава Украине!» и протягивает трубку, чтобы в Канаде услышали - «Героям слава!».
«Все понимали насколько значима была победа Майдана для всего мира», - отмечают авторы телеграм-канала.