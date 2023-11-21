Паника в благородном семействе 2 Вадим Зайдман

21.11.2023, 11:47

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Хавьер Милей

Новый президент Аргентины взбудоражил путинистов.

Почитал отклики либеральных вроде бы наблюдателей на избрание президентом Аргентины экстравагантного, как они отмечают, Хавьера Милея, представляющего оппозиционную либертарианскую коалицию «Свобода наступает».

Наблюдатели называют его «аргентинским Трампом», экстравагантным настолько, что сам Трамп кажется по сравнению с ним скучным школьным учителем (Эль-Мюрид). Другие сравнивают его с Жириновским.

Но одновременно с этим все признают: этот то ли Трамп (который большой симпатизант Путина), то ли Жирик (имперец и подстилка того же Путина), то ли просто дурак весьма жестко настроен против России и Китая, первое его решение, которое он намеревается озвучить после принятия присяги – отказ от вступления Аргентины в БРИКС, и, в противовес всему этому, он считает ближайшими соратниками Аргентины США и Израиль и выступает за налаживание самых тесных отношений с ними.

Не понимаю, что во всем этом плохого, почему такой кипеж и чуть ли не паника? – По-моему, замечательная и разумная программа, если, конечно, новоизбранный президент будет ей следовать.

Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года Милей, в то время депутат от Буэнос-Айреса, вошёл во Дворец Аргентинского национального конгресса с украинским флагом.

В планы избранного президента входит перенос посольства Аргентины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Хавьер Милей подписал Мадридскую хартию, документ, составленный испанской партией «Голос», в котором левые группы характеризуются как враги Иберо-Америки, участвующие в «преступном проекте», находящемся «под эгидой кубинского режима», который «стремится дестабилизировать либеральные демократии и правовое государство».

А вот что конкретно он говорил о коммунистическом Китае и путинской России:

«Я не буду вести бизнес не только с Китаем, я не буду вести бизнес ни с одним коммунистом. Я защитник свободы, мира и демократии. Коммунисты, китайцы к этому не относятся. Президент России Владимир Путин тоже не входит в число защитников свободы, мира и демократии. Президент Бразилии Лула да Силва также туда не входит. Мы хотим быть нравственным маяком континента. Мы как государство не будем продвигать никаких совместных действий ни с коммунистами, ни с социалистами».

Это аргентинский Трамп? Это аргентинский Жириновский? По-моему, здесь кто-то сошел с ума – или такие наблюдатели или я.

Человек за союз с США и Израилем, против двух главных угроз планеты – России и Китая. В самом начале полномасштабной российской агрессии однозначно поддержавший Украину. В чем здесь экстравагантность?

По-моему, судя, во всяком случае, по его программе (а как будет на деле – посмотрим), это один из немногих адекватных политиков современности, понимающий ее главные вызовы. Причем, что особенно ценно – лидер одной из стран не Западного мира, а Латинской Америки.

Понятно, что сонму мировых леваков, политкорректоров и путинферштееров, привыкших осуждать Израиль за всякое движение по своей защите, уверенных, что не все так однозначно в российско-украинском «конфликте» и призывающих учесть интересы Путина, усадить Украину за стол переговоров с ним, такой человек, как Хавьер Милей, покажется экстравагантным. Ну, уж извините, в дурдоме, среди сумасшедших, экстравагантным будет выглядеть всякий нормальный человек. Но почему эту же песню про экстравагантность подхватили либеральные вроде бы наблюдатели – мне не очень понятно.

По образованию Милей – экономист высокого класса с большим опытом, так что, можно надеяться, ему удастся вывести аргентинскую экономику из кризисного состояния.

Избрание Хавьера Милея президентом Аргентины – это хорошее подспорье коалиции стран, противостоящих интернационалу диктаторов и изгоев планеты, которые, вдохновляемые, а то и руководимые Путиным, слишком уж высоко в последнее время подняли голову.

Вадим Зайдман kasparov.ru

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