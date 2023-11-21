«Комната в Шабанах лишней не будет» 21.11.2023, 11:47

1,042

Как эмигранты продолжают арендовать жилье в Беларуси.

Обычно те, кто надолго уезжают из своей страны, стараются как можно меньше обременять себя обязательствами на родине. Но есть и те, кто продолжают платить за аренду жилья, в котором подолгу не живут. MOST нашёл таких людей и узнал, чем мотивированы их решения.

«Комната в Шабанах лишней не будет. А вдруг жизнь в Польше не сложится?»

25-летний Вадим называет себя экономическим мигрантом. Политического преследования в Беларуси он на себе не ощутил, а свой протест против действующей власти называет тихим. Основная причина переезда в Гданьск — ухудшающееся экономическое положение Беларуси и «плотная стена» между ней и Европой.

— Моё внутреннее чувство свободы исчезло примерно тогда же, когда большая часть протестующих — с улиц Минска, — рассказывает молодой человек. — Атмосфера угнетала, инфляция росла. Это не помогало улучшить ментальное здоровье. Поэтому согласился на предложение знакомого поработать поваром в его заведении в Гданьске.

Но рвать связи на корню Вадим не хотел. Поэтому договорился с хозяином минской квартиры, в которой снимал комнату, что продолжит платить за неё и заодно оставит в ней часть своих вещей.

— Такой вариант и хозяина квартиры, и моего соседа очень даже устроил, — продолжает молодой человек. — От 125 долларов я беднее не стану, зато мысль о том, что всегда есть место, куда я смогу вернуться, меня подбадривает. Комната в Шабанах лишней не будет. А вдруг жизнь в Польше не сложится?

«Надеемся на какие-то изменения в Беларуси»

Катя уехала с мужем и двумя детьми. Эмиграция была вынужденной и впопыхах. Уезжали с мыслями о скором возвращении, поэтому не прощалась с арендованным домом в Минской области, в котором прожили восемь счастливых лет.

— Дом, в котором родились наши дети, в котором они делали первые шаги и говорили свои первые слова, очень важен для нас, — рассказывает Елена. — Там мы себя чувствуем собой. В планах была его покупка. Там мы с мужем представляли свою старость. Обстоятельства оказались сильнее нас, но не настолько, чтобы мы отказывались от своих мечтаний.

Не скажу, что нам легко ежемесячно платить 800 долларов за дом в Беларуси и ещё 5500 злотых — в Польше. Суммы это немаленькие, но мы искренне верим, что скоро придёт тот день, когда мы снова соберём чемоданы и поедем в сторону белoрусской границы.

Сейчас нам возвращаться туда опасно — муж-предпринимать провёл почти полгода в СИЗО на Володарке и чудом смог уехать в безопасность.

Bариант, на который я очень надеюсь — победа Украины в войне против России. Считаю, что, когда это произойдёт, Путин будет занят разборками со своими силовиками и будет пытаться всеми силами удержать власть. Ему попросту будет не до нас. И вот при таком сценарии у нас появится реальная возможность что-то сделать, а не сидеть в эмиграции сложа руки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».