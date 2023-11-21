Возраст — не помеха: эксперты определили лучшие б/у-автомобили 2023 года
- 21.11.2023, 11:53
- 1,298
Лидеров выделили в восьми категориях.
Выбор подержанного автомобиля часто определяется сочетанием цены и качества. Популярное автомобильное издание What Car представило свой рейтинг лучших моделей на 2023 год, выделив лидеров в разных сегментах.
1. Лучший хэтчбек: Honda Jazz
Honda Jazz является компактным и универсальным хэтчбеком с просторным салоном и экономичным двигателем. Известен своей надежностью и динамичным характером. Рекомендации: Отличный выбор для городского движения и долгих поездок. Рекомендуется обратить внимание на модели с полной историей обслуживания.
2. Лучший подержанный автомобиль представительского класса: BMW 3
BMW 3 Series является представительским седаном с динамичным стилем и высоким уровнем комфорта. Известный своей спортивной характеристикой и качественным интерьером. Рекомендации: Отличный выбор для тех, кто ценит стиль и динамичность вождения. При покупке рекомендуется проверить состояние и наличие полной сервисной истории.
3. Лучший автомобиль универсал: Volkswagen Passat
Volkswagen Passat в кузове универсал сочетает в себе просторный багажник, комфорт и эффективность двигателя. Отличается стабильным и плавным вождением. Хороший выбор для семейного использования. Рекомендуется обращать внимание на версии с дизельными двигателями для большей экономии топлива.
4. Лучший внедорожник: Ford Puma
Ford Puma — стильный и компактный внедорожник с удобным интерьером и эффективной системой безопасности. Характеризуется экономичными двигателями. Рекомендации: Отличный выбор для городского и пригородного использования. При покупке следует проверить состояние подвески и электронных систем.
5. Лучшее 7-местное авто: Peugeot 5008
Peugeot 5008 — семиместный кроссовер с современным дизайном и просторным салоном. Обладает разнообразными функциями безопасности и комфорта. Советы: идеальный выбор для семьи. Рекомендуется обращать внимание на модели с расширенным пакетом безопасности.
6. Лучший подержанный электромобиль: Tesla Model 3
Tesla Model 3 — электрический седан с поразительной электродинамикой и передовыми технологиями автопилота. Известен своим дальним запасом хода. Рекомендации: Отличный выбор для ищущих электромобиль с продвинутыми функциями. При покупке важно проверить состояние батареи.
7. Лучший гибридный автомобиль: BMW 330e
BMW 330e — гибридный седан, сочетающий эффективность бензинового двигателя и электродвигателя. Имеет стильный дизайн и высокий уровень отделки. Рекомендации: Отличный выбор для тех, кто ценит эффективность и комфорт. Рекомендуется проверить состояние батареи и системы зарядки.
8. Лучший спортивный автомобиль: Audi TT
Audi TT — спортивное купе с элегантным дизайном и динамическими характеристиками. Известен своим отличным управлением и высоким уровнем производительности. Советы: идеальный выбор для любителей динамического вождения. Рекомендуется проверять состояние и историю обслуживания.