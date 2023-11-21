Военный эксперт: Есть предпосылки обрушить Южный плацдарм РФ 21.11.2023, 11:58

ВСУ могут продвинуть «стратегические клешни» и отрезать сухопутный коридор в Крым.

Украинские военные захватили и удерживают плацдармы на левобережье Херсонщины. У защитников Украины есть шансы развить успех и обрушить Южный плацдарм.

Военный эксперт Петр Черник рассказал «24 Каналу», как это можно сделать. Он отметил важность того, что ВСУ сумели не развивать аналитическую составляющую вокруг всего происходящего.

В дальнейшем украинские военные могут подвинуть свои стратегические клешни в Молочный лиман и отрезать сухопутный коридор в Крым.

«Предпосылки обрушить Южный плацдарм есть. Когда это произойдет – не возьмется прогнозировать самый светлый ум», – констатировал Черник.

Вероятно, это был первоначальный план украинского командования, но его отложили в результате подрыва Каховской ГЭС россиянами.

Крым могут освободить первым

«Вы знаете мою персональную концепцию – сначала отбить Крым. И это гораздо легче, чем отбить Донбасс», – отметил Черник.

По его словам, для этого нужно много авиации и дальнобойных ракет, чтобы взять остров под огневой контроль. Кроме того, нужно обрушить Керченский мост, а также топить и сбивать все, что будет двигаться в Крым.

«Возвращение полуострова может привести к политической обсыпке режима Путина, что может спровоцировать хаос и неуправляемость военной компоненты – и оккупанты сами пойдут с «жестом доброй воли», – отметил Петр Черник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».