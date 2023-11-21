«Стал чудовищем»: известный режиссер жестко прошелся по Киркорову 21.11.2023, 12:05

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И другим «звездным» россиянам.

Режиссер Семен Горов в свое время снял топовые новогодние мюзиклы с самыми известными украинскими и российскими актерами («Вечера на хуторе у Диканьки», «Золушка», «Сорочинская ярмарка» и другие). В проектах участвовали практически все топовые артисты РФ – Филипп Киркоров, Николай Басков, Лолита Милявская и другие.

Сегодня Семен Горов общается только с теми россиянами, которые «остались в уме». Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

Украинский режиссер признался, звонили ли ему с началом вторжения РФ известные россияне, с которыми много работал в Киеве: «Звонок не было, писали. И не то, что многие – несколько. Спрашивали, как дела. Знаете, эти разговоры мне напоминают анекдот. Один знакомый звонит другому и спрашивает: «Как дела?». Тот отвечает: «У меня рак». А товарищ: «Боже… А дела как вообще?» Так же это выглядело. Так и хватило тех друзей ненадолго: писали-писали, да и перестали. Осталось несколько человек, которые появляются в мессенджерах иногда – и то они очень боятся. Бывает, пишут вообще не из своих номеров. Или когда уезжают за границу – оттуда звонят по телефону».

Семен Горов говорит, что в списке его друзей из РФ остались несколько фамилий: «С несколькими переписываюсь – с оставшимися в уме. Мне жаль, что такое случилось с их страной. Что допустили людей к власти, которые захватили их разум. То, во что сейчас превращается РФ, – это страшно. К чему они придут? Либо закроются от всего мира, либо самоуничтожаются. Надо, чтобы эта империя упала».

«А люди всего мира – это просто люди. Хотят жить, рожать детей и дружить с соседями. А когда им в голову насаждают эти ложные идеи, что они какие-то исключительные, суперлюди… Этот «русский мир» мне очень напоминает выражение «советские люди», застал такое в детстве. Это же не национальность – какое-то ложное, монстрообразное. Придуманное, а это всегда страшное, неодушевленное», – добавляет Семен Горов.

На вопрос, случившийся с Киркоровым, который ездил в Киев, как домой, а ныне поддерживает путинскую агрессию, Горов ответил: «Мне не интересно, как люди становятся чудовищами. Киркоров как артист неплох, как человек оказался не очень».

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