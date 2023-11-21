«Белорусы прогонят неудачных актеров постылого водевиля» 1 21.11.2023, 12:07

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Почему власти испугались Дунина-Марцинкевича?

Читатель сайта Charter97.org из Пинска прокомментировал нападки лукашенковского режима на классиков белорусской литературы:

— На этот раз отличился почему-то Житковичский районный суд, который в «экстремистские материалы» записал собрание сочинений Винцента Дунина-Марцинкевича в двух томах. Если раньше экстремистской объявляли продукцию частных издательств, то теперь под запрет попало издание государственной «художественной литературы».

И что же такого опасного для режима могли усмотреть так называемые судьи в литературных произведениях 19-го века? Предлагаю полистать самое знаменитое произведение классика, известное каждому белорусу, который учился в средней школе.

Действие комедии «Пинская шляхта» происходят как раз в нашем Полесском регионе и описывают события после подавления восстания Калиновского. Тогда российские оккупационные власти устраивали жестокие репрессии не только против участников восстания, но против всех, кто их поддерживал и даже просто сочувствовал.

Главный герой пьесы — российский полицейский Крючков, приехавший на разбор происшествия — драки между пинскими шляхтичами. Крючков при этом одновременно и следователь, и судья, быстро пишет приговоры, в которых содержится полная чушь – несуществующие законы с невозможными датами («марта 69 дня»). Но, что самое главное, он раздает денежные наказания всем — и участникам драки (ведь возились), и свидетелям (видели и не разнимали), и посторонним лицам, которые ничего не видели и... поэтому не разнимали.

Ничего не напоминает и никого? Участвовал в марше — заключение; видел марш и сделал снимок — ограничение свободы; не участвовал, не видел ... ну так, по крайней мере, читал об этом на каком-то запрещенном сайте — штраф! И судьи сейчас под диктатурой кажутся излишними, так как протокол какого-то милиционера — это уже фактически приговор.

Царские цензоры, кстати, не допустили «Пинскую шляхту» к публикации. Однако диктатура упорно пытается превзойти те мрачные для белорусов времена Российской империи. По сравнению с лукашистскими карателями, тот Крючков кажется добродушным дядей, который не отправляет подсудимых в пыточные, а «только» назначает денежные штрафы.

Сам Дунин-Марцинкевич жанр «Пинской шляхты» определил как фарс-водевиль в одном действии. К сожалению, этот фарс под названием «лукашизм» для всех нас затянулся. Надеюсь, белорусам еще выпадет шанс всех этих неудачных актеров постылого водевиля прогнать с исторической сцены.

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