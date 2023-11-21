«Жена, конечно, не в восторге» 21.11.2023, 12:42

Брестчанин купил советский ЛАЗ-699Р за тысячу долларов, а вложил уже 10 тысяч.

Уже четыре года Валерий и Александр занимаются восстановлением советского автобуса ЛАЗ-699Р. О своих мотивах, истории приобретения и реставрации Львовского «туриста» владелец ЛАЗа рассказал av.by.

— Мой отец всю жизнь проработал в автобусном парке водителем. Я, можно сказать, вырос среди автобусов. В 17 лет поступил на работу в тот же автопарк учеником автослесаря, потом стал шофёром, — открывает страничку своего прошлого Валерий. — Как и отец, я посвятил пассажирскому транспорту свою трудовую жизнь — в автопарке работаю до сих пор! Поэтому любовь к автобусам у меня в крови. Но больше всего мне интересна тема общественного транспорта времён СССР.

— Как у вас появился ЛАЗ?

— Однажды чётко понял, что хочу приобрести личный автобус! Стал искать, у кого что осталось в стране из этой категории транспорта советской эпохи. Весной 2018-го я попал на один из брестских учебных комбинатов. Там и увидел этого красавца! Но была одна проблема: автобус являлся собственностью без права продажи. Трёхлетний срок истекал только через год. Я начал ездить в другие города, искал варианты. К сожалению, пассажирским ретротранспортом в Беларуси почти никто не занимается. Видел несколько ЛАЗов-695Н и кое-что ещё, но в итоге решил подождать до следующего года и выкупить этот ЛАЗ-699Р. Так и сделал. Отдал за него тогда $1 000.

— Чем интересна эта модель?

— ЛАЗ-699 — советский междугородный автобус большого класса, выпускавшийся Львовским автобусным заводом с 1964 по 2002 год. Массовый выпуск модели ЛАЗ-699Р начался в 1983-м. Год выпуска моего экземпляра, к сожалению, не установлен. Но я полагаю, что 1990-й. Во-первых, все детали датированы 1989 годом. А во-вторых, с 1990-го на машинах этой модели перестали устанавливать водительскую дверь в левом борте. Здесь, как видите, её уже нет.

— Этот автобус сохранился в максимальной заводской комплектации. В салоне — 41 комфортабельное пассажирское кресло с регулируемыми спинками, остались здесь также два откидных кресла у запасного выхода в заднем свесе, что удивительно, потому как обычно их просто выкидывали. Каждое место оборудовано индивидуальной вентиляцией и освещением.

— «Сердцем» автобуса служит всё тот же восьмицилиндровый четырёхтактный двигатель ЗИЛ-375Я5 с рабочим объёмом 7 литров и V-образным расположением цилиндров. Мощность — 180 лошадиных сил. Такой же стоял ещё на первых образцах ЛАЗ-699 начала 60-х годов ХХ века. Эта форсированная версия «130-го» мотора получила прозвище «Обжора». На 100 километров пути он «ест» от 35 до 50 литров бензина!

— Рулевой механизм автобуса оснащён гидроусилителем, люфт рулевого колеса — 100 мм. Водительское сиденье достаточно удобное для того времени, оно устанавливалось на рессоры, шофёр мог регулировать его индивидуально для удобства вождения. ЛАЗ-699Р укомплектован пятиступенчатой механической коробкой передач и двухдисковым сухим сцеплением, оснащённым гидроприводом. Топливный бак вмещает 300 литров. Автобус развивает скорость до 100 км/ч. Сегодня львовские «туристы» уже практически не встречаются на улицах, думаю, скоро их можно будет увидеть только в музеях и частных коллекциях.

— Какие восстановительные процедуры были проведены вами и какую сумму пришлось вложить в это дело?

— Работы было очень много, она продолжается и по сей день. Некоторые части кузова и подвески находились в настолько плачевном состоянии, что в голове в какой-то миг мелькнула мысль: «А оно мне надо было?..» Но мысль на то и мысль — пронеслась и улетела! Мы восстановили кузов, заменили поржавевшее железо и некоторые стёкла. Чтобы отреставрировать кузов, пришлось снять линолеум с пола, а также полностью разобрать салон.

— На момент покупки автобус был в сине-белой краске. Во время ремонта мы заметили под ней красную. При реставрации решили вернуть заводской вид и покрасили автобус в красно-белые цвета. У руля процесса восстановления находится мой товарищ Александр: он и сварщик, и жестянщик, и маляр; я на подсобных работах. Денег на реставрацию ушло уже порядка $10 000. Но это далеко не предел.

— Где берёте детали для такого редкого экземпляра?

— Как только купил этот автобус, я первым делом объездил своих бывших коллег-водителей, ныне пенсионеров: вдруг у кого-то завалялось в гараже что? И правда, таким образом удалось добыть кое-какие компоненты. Так, у моего бывшего напарника оказалось много интересных штучек для ЛАЗа. Например, совершенно новое заводское зеркало заднего вида, а также зеркало для салона именно лазовского.

Кое-что находим благодаря интернету, соцсетям и знакомствам с участниками автомобильных ретроклубов. На просторах Всемирной паутины отыскал, в частности, радиоприёмник 1989 года выпуска. Да и у Александра большой собственный склад различных деталей, он «раритетчик» по жизни, эта страсть ему передалась от отца. Так собираем с миру по нитке и восстанавливаем наше детище. Кстати, мне удалось найти в сети и приобрести даже советское руководство по эксплуатации автобусов ЛАЗ-699Р, которое очень помогает в процессе ремонта.

— Как семья относится к вашему необычному увлечению?

— Жена, конечно, не в восторге, потому что меня никогда дома нет. Выходные — я занят автобусом, отпуск — я опять к автобусу…

— А что за форма на вас?

— Это настоящая форма водителей автобусов эпохи СССР. Одна моя, другая ещё от отца досталась. Кстати, флажки и вымпелы в салоне тоже все ещё с советских времён.

— Как вы используете ЛАЗ сегодня?

— На данный момент мы иногда выезжаем на выставки ретроавтомобилей, участвуем в автопробегах. Автобус уже побывал на съёмках нескольких фильмов. В прошлом году он заинтересовал режиссёров сериала «ГДР», который снимался в аэропорту Брест. А недавно мы ездили на ЛАЗе в Минск, машина участвовала в создании кино про футболиста Фёдора Черенкова.

В планах продолжать работу над автобусом. Хочется, чтобы он чаще выезжал на дорогу, использовался не только как ретроэкспонат, но и по прямому своему назначению — как транспортное средство.

А ещё у меня есть мечта — организовать исторический музей пассажирской техники на базе нашего автобусного парка. Пока она трудноосуществима, но я не теряю надежды, что когда-нибудь она исполнится, и постараюсь приложить для этого все усилия.

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