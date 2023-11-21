Битва за Авдеевку: в WSJ раскрыли план России 21.11.2023, 12:53

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Россияне наступают, как зомби.

Битва за Авдеевку может ознаменовать для Украины начало многомесячной обороны - в условиях, когда США находятся в тисках парламентского паралича, а Европа с трудом наращивает военное производство, неопределенность с поставками западных боеприпасов ограничивает возможности ВСУ, пишет The Wall Street Journal.

Москва пытается воспользоваться ситуацией, однако первые атаки России на Авдеевку в октябре провалились. Россияне понесли тяжелые потери в живой силе и технике.

Теперь МО РФ изменило тактику, направляя вперед небольшие группы пехоты. Обе армии с трудом маневрируют на открытой, заминированной местности под гудящим от беспилотников небом.

Журналисты издания акцентируют, что население РФ почти в четыре раза превышает население Украины, а значит Москва может позволить себе терять несметные тысячи солдат ради незначительных успехов.

Тем временем Украина с трудом восполняет потери пехоты, понесенные в ходе летнего контрнаступления и обороны Бахмута.

По словам украинских военнослужащих, атакующая российская пехота в основном плохо обучена, часто сбивается в кучу и становится легкой мишенью.

«Они наступают как зомби. Некоторые из них светят фонарями – удачный момент для любого пулеметчика», – говорит рядовой Богдан Лысенко.

План РФ состоит в том, чтобы продвинуться севернее и южнее Авдеевки, а затем попытаться отрезать ее от путей снабжения.

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