Белорусов предупредили о перебоях в работе банковских карточек 21.11.2023, 13:10

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Уже завтра.

Банковский процессинговый центр проинформировал о том, что в среду некоторые держатели карточек из Беларуси могут столкнуться с перерывами в обслуживании.

Как сообщается, 22 ноября перебои длительностью до 15 минут могут наблюдаться с 00:00 до 3:00 часов при совершении операций по карточкам на терминальном оборудовании, подключенном к аппаратно-программному комплексу центра с использованием каналов связи провайдера «Деловая сеть» – последний в это время будет проводить работы по модернизации сети.

При этом отмечается, что со стороны Банковского процессингового центра в указанный период перерывов в работе сервисов не будет, а клиентов будут обслуживать без ограничений.

Напомним, партнерами Банковского процессингового центра являются следующие белорусские банки: Беларусбанк, Белагропромбанк, Паритетбанк, Банк «Решение», БТА Банк, Цептер Банк и БСБ Банк.

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