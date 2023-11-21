закрыть
21 ноября 2023, вторник, 14:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент Евросовета Шарль Мишель неожиданно прибыл в Киев

1
  • 21.11.2023, 13:31
  • 1,430
Президент Евросовета Шарль Мишель неожиданно прибыл в Киев
Шарль Мишель
Фото: EPA

Что известно о визите?

Во вторник, 21 ноября, в Киев, помимо президента Молдовы Майи Санду приехал и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

«Приятно вернуться в Киев - среди друзей», - написал он.

Что известно о визите

О том, что глава Европейского совета Шарль Мишель приедет в Киев 21 ноября писало издание Politico четыре дня назад. Источники издания заявляли, что Мишель посетит Украину в день памяти о протестах на Майдане, которые начались 21 ноября 2013 года.

Как отметила президент Молдовы Майя Санду, их визит с Мишелем совпал неслучайно - на повестке дня обсуждение следующих шагов по вступлению Молдовы и Украины в ЕС.

Напомним, эти визиты проходят в преддверии саммита Европейского совета, который состоится в декабре. В ходе него лидеры ЕС обсудят рекомендацию Еврокомиссии начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черноморскому флоту мерещится «Москва»
Черноморскому флоту мерещится «Москва» Владимир Халип
Военно-патриотическая усушка и утруска
Военно-патриотическая усушка и утруска Ирина Халип
Путину больно
Путину больно Александр Невзоров
Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров