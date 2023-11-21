«Они как крысы вылезают из нор и убегают» Янив Кубович

21.11.2023, 13:40

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Путешествие по Газе в армейском бронетранспортере.

В 11 часов утра бронетранспортер «Эйтан» въезжает на базу «Зиким» недалеко от границы с сектором Газа. В БТР – медицинская бригада, которая в обычные дни ездит в Газу и обратно, эвакуируя раненых солдат. Яир Ависра, резервист из Ашдода, приглашает нас на борт: «Добро пожаловать в наш «Эйтан», – говорит он, с гордостью представляя современный БТР, которыми постепенно заменяют в бригаде «Нахаль» старые модели. – Это «Тесла» среди бэтээров!»

Мы едем на юг. Несколькими часами ранее Ависра и его команда эвакуировали солдата из кинологического подразделения «Окец» вместе с собакой. «Солдата мы спасли, сейчас он в больнице, состояние стабильное, – говорит Авизра. – К сожалению, собака погибла».

На гражданке Авизра работает операционным медбратом в больнице. «Медицинское обеспечение армии в этой войне значительно отличается от предыдущих конфликтов: когда наступает «золотой час», мы успеваем вовремя и даже быстрее. «Золотой» – потому что за час мы должны вывезти раненых из зоны боевых действий и доставить их в госпиталь. Нам удается быстрее, в том числе благодаря ВВС и подразделению 669 боевой поисково-спасательной службы. Они приземляются практически везде и вывозят раненых за одну-две минуты».

За время боев у ЦАХАЛа – десятки жертв и сотни пострадавших. «Есть ранения конечностей, головы, живота. Мы видим все», – говорит Дин Зеликович, резервист, выполняющий функции медика группы. В гражданской жизни он заканчивает докторскую диссертацию по химии. «Большинство – легкие травмы», – добавляет он и ищет кусок дерева, по которому можно постучать.

Ависра указывает на матерчатую сумку-холодильник, которую можно купить в любом супермаркете: «Там несколько единиц крови». Прежде армия использовала плазму, пока раненые не попадут в госпиталь. «Мы даем раненым настоящую кровь при эвакуации. Это буквально спасает жизнь. Они прибывают в госпиталь, уже получив то, что им дали бы в реанимации. У нас также есть возможность проводить сложные операции в полевых условиях и по дороге в госпиталь. Это революция в военной медицине».

В трехстах метрах от Шифы

На небольших экранах в БТР мы уже видим кварталы Газы. Останавливаемся в лагере беженцев Шати. Осматриваем то, что когда-то было улицей. У входа в здание нас приветствует полковник Двир Эдри, командир 460-й бронетанковой бригады, ведущей бои в Шати и Газе. Госпиталь «Шифа» – в 300 метрах отсюда.

Фото: Оливье Фитусси

7 октября Эдри вместе с семьей отдыхал в отеле в Тель-Авиве: «По масштабу ракетного обстрела я довольно быстро понял, что это война, и отправился на юг». На перекрестке Саад он встретил нескольких солдат бригады «Голани», желавших присоединиться к боевым действиям в кибуцах. Эдри спонтанно организовал из них боевую группу и вместе с ними вошел в зону боевых действий, но до этого вызвал свою бригаду и приказал солдатам подвести танки к границе Газы: «Во второй половине дня мы взяли на себя ответственность за трассу 232, параллельно Газе, и сражались с террористами, которые были повсюду».

Фото: Оливье Фитусси

Прямо у входа в квартиру мы видим найденное внутри оружие. Винтовки и пистолеты, инструкции по подрыву танков и постов ЦАХАЛа. «Квартира принадлежит боевику ХАМАСа. Нет ни одной квартиры, в которой бы мы не нашли оружия, – рассказывает подполковник Дотан Малул, командир 932-го батальона бригады «Нахаль». – Они как крысы вылезают из нор, стреляют и убегают».

Малул просит нас отойти от окна. Накануне двоих солдат легко ранил снайпер.

«Мы не видим мирных жителей и не видим террористов. Нападений на нас очень мало. Теперь мы действуем внутри города. Там есть высокие здания, и мы можем встретить гражданских. Если сталкиваемся с ними, то эвакуируем через гуманитарные коридоры на юг».

«Дайте нам время» – чаще всего слышим мы от солдат и командиров в Газе. «Мы должны работать медленно и тщательно, чтобы уничтожить потенциал ХАМАСа. Люди хотят выиграть эту войну и изменить реальную ситуацию на юге близ Газы. Мы будем здесь столько, сколько нам позволят».

Фото: Оливье Фитусси

34-летний Рон Идан утверждает, что мотивация солдат очень высока, но предупреждает, что государство не должно воспринимать это как само собой разумеющееся: «Предпринимателям очень трудно наладить бизнес, когда экономика встала. Когда война закончится, надеюсь, государство будет помогать резервистам, а уже сейчас должно поддержать их семьи».

Импровизированная молитва

После короткого путешествия перед нами вновь открывается вид на побережье Газы. Его красота резко контрастирует с разрушениями. Роскошные дома, в которых до прошлого месяца жили богатые жители сектора, превращены в руины. Частные бассейны опустели и служат солдатам мусорными свалками. На пляже военные построили временные хижины. Граффити на стенах гласят: «Родина в моем сердце», «Привет из Шломи», «Адир Дорон Ярон», «Женщины Биркии, мы скучаем по вашей шакшуке». Один из солдат бежит к нам, гордо неся израильский флаг с лозунгом «Ницанит, мы вернулись» – имея в виду крупнейшее из бывших поселений на севере Газы.

Подполковник Идан Нир, командир учебного бронетанкового батальона на базе «Шизафон» и командующий войсками в этом районе, говорит: «Здесь царит боевой дух. После 7 октября этот дух – самое главное оружие для нас. Мы сильны и очень крепко держимся за землю».

Фото: Оливье Фитусси

Появляется раввин бригады Натанэль Мордехай. Он несет свиток Торы и подходит к группе солдат, сидящих на плацу. «Сегодня Рош Ходеш Кислев», – объясняет он, кладя свиток Торы на импровизированный стол. «Кому нужна «биркат ха-гомель»?» – спрашивает один из командиров, имея в виду молитву благодарности за прохождение через опасные испытания. «А что, кому-то – нет?» – отвечают почти все одновременно.

Торопливая молитва перед морем. Вдруг фельдшер Авизра кричит: «У нас двое раненых. Мы должны их эвакуировать, а вас оставить здесь на час». Он велит нам зайти в соседнюю квартиру, в ней солдаты «Гивати» будут охранять нас до его возвращения, и уезжает, прежде чем мы успеваем пожелать ему удачи.

«Добро пожаловать на нашу виллу, – приветствует нас 24-летний лейтенант Эвьятар Коэн из Гиват Авни в Нижней Галилее. – Хотите домашнего кофе?»

Фото: Оливье Фитусси

Коэн ушел из армии около трех месяцев назад после долгой службы в «Гивати». Война застала его на Голанских высотах, где он уже начал сажать фруктовые и оливковые деревья. У него и его подруги были билеты на самолет до Австралии. «Я едва успел почувствовать вкус гражданской жизни, и вот опять я здесь», – говорит он.

Примерно через час Ависра и экипаж БТР «Эйтан» возвращаются, чтобы отвезти нас обратно в Израиль. «Вертолет ВВС с солдатами подразделения 669 забрал раненых, – рассказывает он нам. – Важно, чтобы люди дома знали: мы не отказываемся ни от одного раненого. Люди здесь рискуют жизнью, чтобы спасти всех и доставить домой в целости и сохранности».

Янив Кубович «ХаАрец»

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