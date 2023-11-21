«Ник и Майк»: Лукашенко вынужден признать полный провал на внешнеполитической ниве 2 21.11.2023, 13:42

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Сербский офшор закрывается.

Синепалый (Лукашенко — ред.) снова вынужден был признать полный провал на внешнеполитической ниве, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Послов приходится теперь отправлять в Африку, сокращая присутствие в Европе. Претензии пришлось высказать даже в адрес Сербии, которая почему-то не хочет платить добром за то «добро, которое для нее сделала хунта».

Вопрос изначально звучит диковато. Добро – это помощь военному преступнику Слободану Милошевичу, который вверг свою страну в кровавый межнациональный конфликт (точнее несколько сразу)?

Или добро в помощи друзьям Слободана братьям Каричам в выводе средств в Беларусь не за бесплатно? Так это в очередной раз синепалый свою выгоду спутал с государственной.

Опять-таки обида на Сербию сейчас связана с тем, что эта страна медленно, но верно разворачивается в сторону интеграции в Европейский союз, для чего нужны как минимум две вещи применительно к Беларуси: присоединиться к санкциям и прекратить участие в содействии их обходу.

Обида на Сербию за то, что она выбирает цивилизацию, а не контрабас из европейской Тортуги, полная глупость. И можно поменять там хоть все посольство разом, лучше от этого не станет. Золотые дни для мутного бизнеса под рассказы «о славянском братстве» и героические подвиги «под бомбами НАТО» безвозвратно уходят в прошлое. Сербский офшор закрывается.

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