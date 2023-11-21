«В белорусских поликлиниках пациентов скоро будут принимать ветеринары» 1 21.11.2023, 13:45

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С чем связаны бесконечные очереди в больницах?

В белорусских больницах огромные очереди. Пациенты жалуются, что в ожидании врачей заражаются еще больше, подхватывая новые болячки. С чем связаны многочасовые очереди в медицинских учреждениях? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским врачом из областного центра на условиях анонимности:

— Не секрет, что у нас серьезные проблемы с кадрами. В сезон ОРВИ такие проблемы особенно проявляются. Люди сидят в очередях по четыре часа, заражают друг друга, ругаются. Врачи также очень нервные. С помощью талонов проблемы не решаются, потому что из-за нехватки врачей бумажки приходится брать на следующую неделю.

В следующем году на пенсию уходят еще два серьезных врача. По нашим «кабинетным» подсчетам, на пять врачей, которые уходят, приходится два новоиспеченных.

— Решать проблемы решили «закрепощением» медиков.

— Просто отобьют желание у хороших ребят идти в меды, а получим выпускников на уровне сельских фельдшеров. Уже видно, в каком направлении движется наша медицина. Не хватает как «элитных» специальностей — хирургов, кардиологов, гинекологов, так и самых ходовых — терапевтов, педиатров.

Не хотелось бы подсказывать властям, но эти законы про огромную отработку нужно принимать вместе с полным запретом изучения польского и английского языка в Беларуси. Тогда сработает. А такими темпами в белорусских поликлиниках скоро будут принимать ветеринары.

— Рублем заинтересовать не получится?

— В обещания поднять зарплату никто не верит. Нас уже «кинули» с ковидными надбавками, когда выплаты давали только за дни, когда человек непосредственно работал с больными коронавирусом.

Сегодня интернет есть у всех, практически у всех есть знакомые, которые работают медиками за границей. Все прекрасно понимают, что в Беларуси хирурги зарабатывают на уровне медсестер в Польше. Если нам поднимут выплаты в два-три раза — о чем-то можно будет говорить.

— Отток врачей продолжится?

— Думаю, что в большинстве своем уже уехали те, кто хотел себя попробовать за границей. Теперь проблема будет с «притоком». Отсев начнется на уровне абитуриентов. Человек десять раз подумает перед тем, как на несколько лет связывать себя с государством. Не знаешь польский, английский — есть еще и русские вузы рядом. Мало кто может сегодня спрогнозировать, что будет с нашей медициной дальше, но последствия будут катастрофическими.

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