Житель Москвы застрелился в тире, чтобы не служить в армии 2 21.11.2023, 13:50

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Повестка предписывала явиться в военкомат 21 ноября.

Житель Москвы покончил с собой в стрелковом клубе после того, как ему пришла повестка в армию, сообщает телеграм-канал Baza.

По его данным, 23-летний Марк совершил суицид в клубе «Выстрел» на Марксистской улице. Перед смертью он написал записку друзьям, в которой объяснил свой поступок тем, что не хочет идти в армию.

Повестка, которую он получил до этого, предписывала ему явиться в военкомат 21 ноября.

Незадолго до трагедии друзья Марка звонили в тир «Выстрел» и предупреждали сотрудников о суицидальных намерениях парня, однако им никто не поверил — подумали, что это шутка, пишет телеграм-канал «112».

С 1 октября по 31 декабря в России проводится осенний призыв на срочную службу в армию. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, власти собираются призвать 130 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

Текущий осенний призыв станет последним, когда верхняя планка призывного возраста будет ограничена 27 годами. С 1 января 2024 года в армию будут призывать с 18 до 30 лет — соответствующий указ Путин подписал 4 августа.

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