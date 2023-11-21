Симоньян оскандалилась нападками на «Мисс Вселенную Украина» 2 21.11.2023, 14:02

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И выдала новую порцию лжи о воинах ВСУ.

Топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян высказала свое «экспертное» мнение по поводу участниц конкурса «Мисс Вселенная», где победила конкурсантка из Никарагуа Шейннис Паласиос. Выбор жюри якобы понравился путинистке, но она решила использовать и его для очередного вброса о ВСУ.

Симоньян заявила в интервью, что победительнице «чудом» удалось обойти других участниц, «несмотря на то, что украинка вышла с каким-то младенцем». Образ ангела пропагандистка назвала похожим на «свинью».

Россиянка не оценила работу команды МÜ production с символическим замыслом, зато проигнорировала ту безвкусицу, в которой вышла на сцену участница из России – костюм «царевны лебедя» с кокошником и косой.

«Вот эта красавица в ужасно неравной борьбе чудом обошла украинку и других участниц. Возможно, это последний раз в жизни, когда искорка ума победила, несмотря на то, что украинская девушка вышла с каким-то младенцем, который, по общему признанию, похож на голову свиньи», – выдала Симоньян.

Пропагандистка поленилась прочитать, что именно олицетворял национальный наряд украинки. Вместо этого она обвинила защитников ВСУ в «убийстве детей», о которых участница из Украины якобы «прекрасно знает».

«Она таким образом демонстрировала, что защищает детей? Таков был посыл? Но сама Украина и эта украинка прекрасно знают, что от рук украинских военных погибло много детей», – соврала Симоньян.

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