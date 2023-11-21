В Японии показали электромобиль за $6600 1 21.11.2023, 14:03

Видеофакт.

Электромобиль KG Motors достигает всего 2,45 м в длину и является одноместным, пишет «Фокус».

Его кузовные панели выполнены из пластика, поэтому авто легкое и ему хватает мотора на 7 сил.

Японская компания KG Motors презентовала свою первую модель – компактный городской электромобиль. Он поступит в производство с 2025 года по цене от 1 млн иен ($6600). Подробности авто раскрыли на сайте компании.

Электромобиль KG Motors – компактный одноместный ситикар с пластиковыми кузовными панелями. Он может стать конкурентом Citroen Ami. У него большая площадь остекления, круглые фары и выраженный защитный обвес.

Размеры KG Motors:

длина – 2450 мм;

ширина – 1090 мм;

высота – 1500 мм.

Японский электромобиль решили сделать одноместным, ведь по статистике 70% поездок водители осуществляют сами, без пассажиров. Салон получился довольно простым, но оснащение включает кондиционер.

Электрокар KG Motors оснащен мотором на 5 кВт (7 л. с.) и способен развить 60 км/ч. Запас хода составляет 100 км, а зарядка электрокара в домашних условиях занимает 5 часов. Автомобиль маневренный и занимает немного места на парковке.

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